Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
İzmir'de 'Boğaziçi' gösterilerine katılanlar da serbest bırakıldı
Boğaziçi Üniversitesindeki olaylara ilişkin İzmir'de izinsiz gösteri yapan gruptan gözaltına alınan 51 kişi, serbest bırakıldı
|04 Şubat 2021 10:30
|+Aa- Yazdır
Boğaziçi Üniversitesindeki olaylara ilişkin İzmir'de izinsiz gösteri yapan gruptan gözaltına alınan 51 kişi, serbest bırakıldı.
Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde dün akşamki izinsiz gösteride gözaltına alınan 51 kişinin emniyetteki işlemi tamamlandı.
Şüpheliler, savcılık kararıyla serbest bırakıldı.
Boğaziçi Üniversitesindeki olaylarla ilgili dün akşam Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde izinsiz gösteri düzenleyen ve polisin uyarısına rağmen dağılmayan gruptaki 51 kişi gözaltına alınmıştı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|İçişleri: Ocak ayı içerisinde 73 terörist etkisiz hale getirildi
04 Şubat 2021 11:01
|Şanlıurfa'da kafasına 'yorgun mermi' isabet eden çocuk hayatını kaybetti
04 Şubat 2021 10:49
|AYM: Uyuşturucudan mahkum olanların ehliyetlerinin geri alınabilir
04 Şubat 2021 10:43
|Kocaeli'de 8 yıldır kayıp olan tesisatçının öldürüldüğü tespit edildi
04 Şubat 2021 10:40
|Cinayeti annesine anlattı, anne savcılığa bilgi verince cinayet çözüldü
04 Şubat 2021 09:47
|Sızma girişiminde bulunan 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
04 Şubat 2021 09:44
|Alacağını tahsil etmek için gitti, boş arazide cansız bedeni bulundu
04 Şubat 2021 08:59
|Düğünlere gizli davetli dönemi... Memnun kalınmazsa belge iptal edilecek
04 Şubat 2021 08:55
|Muğla'da korkunç olay! 17 yaşındaki oğlu tarafından bıçaklanarak öldürüldü
04 Şubat 2021 08:51
|Katil kayınpeder çıktı
04 Şubat 2021 08:51