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Şanlıurfa'da kafasına 'yorgun mermi' isabet eden çocuk hayatını kaybetti
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kafasına "yorgun mermi" isabet eden çocuk yaşamını yitirdi.
|04 Şubat 2021 10:49
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Alınan bilgiye göre, kırsal Büyükkazanlı Mahallesi'nde Salih D. (16), yakınları tarafından başından silahla vurulmuş halde Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hayati tehlikesi bulunan ve Şanlıurfa'ya sevk edilen Salih D, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Olayla ilgili araştırma yapan Siverek İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Salih D'nin başına, mahallede yapılan nişan töreni sırasında yakını olan M.D. (21) tarafından havaya ateşlenen silahtan çıkan "yorgun mermi"nin isabet ettiğini belirledi.
Ekiplerce gözaltına alınan şüpheli, işlemleri için jandarma karakoluna götürüldü.
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