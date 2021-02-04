2019 yılına göre, nüfusu en çok artan ve azalan iller

TÜİK, 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla Türkiye'de ikamet edenlerin nüfus sayılarını açıkladı. En çok nüfusu artan ilimiz Bursa olurken, nüfusu en fazla azalan ilimiz ise İstanbul oldu

NÜFUSU ARTAN İLLERİMİZ

Açıklanan verilere göre, 2019 yılına göre, nüfusu en çok artan iller şu şekilde oldu

Bursa'nın nüfusu 45 bin 713

Kocaeli'nin nüfusu 44 bin 223

Şanlıurfa'nın nüfusu 41 bin 642

Antalya'nın nüfusu 36 bin 608

Gaziantep'in nüfusu 31 bin 793

Hatay'ın nüfusu 30 bin 426

Mersin'in nüfusu 28 bin 332

İzmir'in nüfusu 27 bin 443

Diyarbakır'ın nüfusu 27 bin 78

Tekirdağ'ın nüfusu 25 bin 653

artı

NÜFUSU AZALAN İLLERİMİZ

2019 verilerine göre nüfusu en çok azalan illerimiz şu şekilde oldu

İstanbul'ün nüfusu 56 bin 815

Gümüşhane'nin nüfusu 22 bin 819

Tokat'ın nüfusu 14 bin 886

Edirne'nin nüfusu 6 bin 140

Zonguldak'ın nüfusu 4 bin 849

Karabük'ün nüfusu 4 bin 844

Isparta'nın nüfusu 4 bin 610

Kırıkkale'nin nüfusu 4 bin 314

Erzurum'un nüfusu 3 bin 783

Burdur'un nüfusu 3 bin 704

azaldı