2019 yılına göre, nüfusu en çok artan ve azalan iller
|04 Şubat 2021 10:55
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TÜİK, 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla Türkiye'de ikamet edenlerin nüfus sayılarını açıkladı. En çok nüfusu artan ilimiz Bursa olurken, nüfusu en fazla azalan ilimiz ise İstanbul oldu
NÜFUSU ARTAN İLLERİMİZ
Açıklanan verilere göre, 2019 yılına göre, nüfusu en çok artan iller şu şekilde oldu
Bursa'nın nüfusu 45 bin 713
Kocaeli'nin nüfusu 44 bin 223
Şanlıurfa'nın nüfusu 41 bin 642
Antalya'nın nüfusu 36 bin 608
Gaziantep'in nüfusu 31 bin 793
Hatay'ın nüfusu 30 bin 426
Mersin'in nüfusu 28 bin 332
İzmir'in nüfusu 27 bin 443
Diyarbakır'ın nüfusu 27 bin 78
Tekirdağ'ın nüfusu 25 bin 653
artı
NÜFUSU AZALAN İLLERİMİZ
2019 verilerine göre nüfusu en çok azalan illerimiz şu şekilde oldu
İstanbul'ün nüfusu 56 bin 815
Gümüşhane'nin nüfusu 22 bin 819
Tokat'ın nüfusu 14 bin 886
Edirne'nin nüfusu 6 bin 140
Zonguldak'ın nüfusu 4 bin 849
Karabük'ün nüfusu 4 bin 844
Isparta'nın nüfusu 4 bin 610
Kırıkkale'nin nüfusu 4 bin 314
Erzurum'un nüfusu 3 bin 783
Burdur'un nüfusu 3 bin 704
azaldı
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