'Vatandaşlarımız haksız fiyat artışlarını şikayet etmekten çekinmemeli'
|04 Şubat 2021 10:59
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Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, gıda ürünlerinde yaşanan fiyat artışlarının önüne geçmek için vatandaşlara büyük görev düştüğünü belirterek, "Vatandaşlarımız alışveriş yaparken tespit ettiği haksız fiyat artışlarını şikayet etmekten çekinmemeli." ifadesini kullandı.
Palandöken, yazılı açıklamasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele döneminde gıda ürünlerine talebin arttığına dikkati çekerek, ortaya çıkan arz-talep dengesizliğiyle piyasada gıda ürünlerindeki fiyat istikrarının bozulduğunu bildirdi.
Başta su, süt, peynir, yağ, çay, taze sebze ve meyveler olmak üzere çok sayıda ürünün fiyatının satış noktalarına göre büyük farklılık gösterdiğine işaret eden Palandöken, "Tüketiciler fiyat istikrarsızlığından zarar görmemek için alternatif yerlerden fiyat karşılaştırması yapmalı. Alışverişler tek bir noktadan yapılmamalı. Gereksiz harcamaların önüne geçmek için ihtiyaç listesi hazırlanarak alışverişe çıkılmalı." değerlendirmesinde bulundu.
Palandöken, yüksek gıda fiyatlarının vatandaşları zorladığını belirterek, şunları kaydetti:
"Piyasaya hakim büyük alışveriş mağazaları vatandaşın halini görmezden geliyor. Zaten pandemide dışarı çıkmaktan kaçınan vatandaşın fiyat analizi yapması her geçen gün zorlaşıyor. Gıda ürünlerinde yaşanan fiyat artışlarının önüne geçmek için vatandaşa büyük görev düşüyor. Vatandaşlarımız alışveriş yaparken tespit ettiği haksız fiyat artışlarını Ticaret Bakanlığına şikayet etmekten çekinmemeli."
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