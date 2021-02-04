1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Vatandaşlarımız haksız fiyat artışlarını şikayet etmekten çekinmemeli'

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, gıda ürünlerinde yaşanan fiyat artışlarının önüne geçmek için vatandaşlara büyük görev düştüğünü belirterek, "Vatandaşlarımız alışveriş yaparken tespit ettiği haksız fiyat artışlarını şikayet etmekten çekinmemeli." ifadesini kullandı.
 04 Şubat 2021 10:59
+Aa- Yazdır
'Vatandaşlarımız haksız fiyat artışlarını şikayet etmekten çekinmemeli'

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, gıda ürünlerinde yaşanan fiyat artışlarının önüne geçmek için vatandaşlara büyük görev düştüğünü belirterek, "Vatandaşlarımız alışveriş yaparken tespit ettiği haksız fiyat artışlarını şikayet etmekten çekinmemeli." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele döneminde gıda ürünlerine talebin arttığına dikkati çekerek, ortaya çıkan arz-talep dengesizliğiyle piyasada gıda ürünlerindeki fiyat istikrarının bozulduğunu bildirdi.

Başta su, süt, peynir, yağ, çay, taze sebze ve meyveler olmak üzere çok sayıda ürünün fiyatının satış noktalarına göre büyük farklılık gösterdiğine işaret eden Palandöken, "Tüketiciler fiyat istikrarsızlığından zarar görmemek için alternatif yerlerden fiyat karşılaştırması yapmalı. Alışverişler tek bir noktadan yapılmamalı. Gereksiz harcamaların önüne geçmek için ihtiyaç listesi hazırlanarak alışverişe çıkılmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, yüksek gıda fiyatlarının vatandaşları zorladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Piyasaya hakim büyük alışveriş mağazaları vatandaşın halini görmezden geliyor. Zaten pandemide dışarı çıkmaktan kaçınan vatandaşın fiyat analizi yapması her geçen gün zorlaşıyor. Gıda ürünlerinde yaşanan fiyat artışlarının önüne geçmek için vatandaşa büyük görev düşüyor. Vatandaşlarımız alışveriş yaparken tespit ettiği haksız fiyat artışlarını Ticaret Bakanlığına şikayet etmekten çekinmemeli."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Ali Yalçın, memur maaşlarına iyileştirme yapılmasını istedi
03 Şubat 2021 15:55		 Türk Eğitim-Sen: LGS ve YKS tarihleri ertelensin
03 Şubat 2021 10:51
Düğün salonlarında yeni dönem!
03 Şubat 2021 10:11		 DİSK'ten İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'e ziyaret
02 Şubat 2021 20:42
Ücretli Öğretmenler, MEB'e kadro dilekçesi verdi
02 Şubat 2021 16:22		 '696 sayılı KHK sebebiyle oluşan sorunlarımız çözülmedi'
31 Ocak 2021 20:58
TESK gıda fiyatlarında düşüş bekliyor
30 Ocak 2021 11:18		 Postacı ve kargoculara aşıda öncelik
30 Ocak 2021 06:50
Hak-İş rakamları verdi: 2 milyon ücretsiz izin kullanan işçiden bahsediliyor
29 Ocak 2021 14:03		 Ankara Eğitim Platformu yüz yüze eğitimin 15 Şubat'ta başlatılmasını istedi
29 Ocak 2021 11:08
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:31 - Altının gram fiyatı 6 ayın en düşüğünde11:21 - Terör örgütü DEAŞ'a 2021 yılının ilk ayında büyük darbe11:19 - Bakan Koca'nın görüşleri DSÖ'nün dergisinde 'baş yazı' olarak yayımlandı11:17 - FETÖ'nün emniyet imamı 'Kozanlı Ömer'in kardeşinin hapsi onandı11:09 - Sömestir tatilinde şehirler arası yolcu sayısı yüzde 80 azaldı11:01 - İçişleri: Ocak ayı içerisinde 73 terörist etkisiz hale getirildi
11:00 - 2019 yılında göre nüfus artış hızı yüzde 100'den fazla düşen ilçeler10:59 - 'Vatandaşlarımız haksız fiyat artışlarını şikayet etmekten çekinmemeli'10:55 - 2019 yılına göre, nüfusu en çok artan ve azalan iller10:49 - Şanlıurfa'da kafasına 'yorgun mermi' isabet eden çocuk hayatını kaybetti10:47 - Ocak ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemeleri tarihi belli oldu10:43 - AYM: Uyuşturucudan mahkum olanların ehliyetlerinin geri alınabilir
10:40 - Kocaeli'de 8 yıldır kayıp olan tesisatçının öldürüldüğü tespit edildi10:32 - İstihbarat Subayı, Yazıcıoğlu suikastında gerçeğe aykırı bilgi notu düzenlemiş10:30 - İzmir'de 'Boğaziçi' gösterilerine katılanlar da serbest bırakıldı10:26 - 'LGS'ye hazırlanan öğrencilerimiz için 3. örnek soru paketini yayımladık'10:22 - Nüfusun en az olduğu 5 ilimiz
10:19 - Bakanlıkça Diyarbakır'a gönderilen 22 ambulans törenle hizmete alındı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Twitter'ın, Bakan Soylu'nun "4 LGBT sapkını" ifadesini içeren paylaşımını sansürlemesini nasıl buluyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
İntihar eden 4 gencin video gönderdiği uzman çavuş konuştu
Türkiye'nin nüfusu açıklandı
FETÖ şüphesiyle merkeze çekildi, basamakları peş peşe tırmandı
Nüfusun en az olduğu 5 ilimiz
Sason Belediye Başkanı Arslan hayatını kaybetti
Soylu, sözlerine açıklık getirdi: 15 Temmuz'u FETÖ ABD ile yaptı
Dört farklı etken virüsü bitirecek
Spiker Meltem Acet'e sapık şoku!
En mutlu şehir ve gezilecek yerler
2019 yılına göre, nüfusu en çok artan ve azalan iller
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Dünyanın merkezine yolculuk 2
Bugün olanlar 2
nurgül yeşilçay 2
nükleer tehlike 6
doymamak 2
şili 1
Himalaya tuzu lambası 1
gaza getiren şarkılar 8
puan kasmamaya karar vermek 5
kollektivizim 1
SON İLANLAR
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kırklareli Lüleburgaz Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kocaeli Kent Konut 1 İşçi Alacak
Zonguldak Bakacakadı Belediyesi 3 İşçi Alacak
Tokat Tanoba Belediyesi 3 İşçi Alacak
İstanbul Beyoğlu Belediyesi 1 İşçi Alacak
İstanbul Mataş Geçici 61 İşçi Alacak
Ankara Beltaş 1 İşçi Alacak
Amasya Gümüşhacıköy Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam