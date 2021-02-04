Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
İçişleri: Ocak ayı içerisinde 73 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, ocak ayında düzenlenen iç güvenlik operasyonlarında 73 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
|04 Şubat 2021 11:01
|+Aa- Yazdır
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, ocak ayında düzenlenen iç güvenlik operasyonlarında 73 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Çataklı, Boğaziçi protestolarında yakalanan 528 kişiden 2'sinin tutuklandığını 108'i adli kontrolle toplam 498 kişinin serbest bırakıldığını bildirdi
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Şanlıurfa'da kafasına 'yorgun mermi' isabet eden çocuk hayatını kaybetti
04 Şubat 2021 10:49
|AYM: Uyuşturucudan mahkum olanların ehliyetlerinin geri alınabilir
04 Şubat 2021 10:43
|Kocaeli'de 8 yıldır kayıp olan tesisatçının öldürüldüğü tespit edildi
04 Şubat 2021 10:40
|İzmir'de 'Boğaziçi' gösterilerine katılanlar da serbest bırakıldı
04 Şubat 2021 10:30
|Cinayeti annesine anlattı, anne savcılığa bilgi verince cinayet çözüldü
04 Şubat 2021 09:47
|Sızma girişiminde bulunan 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
04 Şubat 2021 09:44
|Alacağını tahsil etmek için gitti, boş arazide cansız bedeni bulundu
04 Şubat 2021 08:59
|Düğünlere gizli davetli dönemi... Memnun kalınmazsa belge iptal edilecek
04 Şubat 2021 08:55
|Muğla'da korkunç olay! 17 yaşındaki oğlu tarafından bıçaklanarak öldürüldü
04 Şubat 2021 08:51
|Katil kayınpeder çıktı
04 Şubat 2021 08:51