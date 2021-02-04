1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

2019 yılında göre nüfus artış hızı yüzde 100'den fazla düşen ilçeler

2019 yılında göre nüfus artış hızı yüzde 100'den fazla düşen ilçeler
 04 Şubat 2021 11:00
+Aa- Yazdır
2019 yılında göre nüfus artış hızı yüzde 100'den fazla düşen ilçeler

Türkiye İstatistik Kurumu Türkiye'nin nüfusunun 2020'de 83 milyon 614 olduğunu açıkladı.

Açıklanan verilere göre Türkiye'de 15 ilçenin nüfus artış hızı 2020 yılında yüzde yüzden daha fazla düştü.

Nüfus artış hızı en çok düşen ilçeler arasında Ankara'dan Bala ve Çamlıdere, İstanbul'dan da Fatih bulunuyor.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
2019 yılına göre, nüfusu en çok artan ve azalan iller
04 Şubat 2021 10:55		 Günün önemli haber ve ilanlarını Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz
03 Şubat 2021 15:52
Sağlık Bakanlığı çalışanları çok şey istemiyor. GYS'de sözlü sınav olmasın
03 Şubat 2021 00:04		 Emeklilik yaşını beklemek için görevden ayrılan memur yeşil pasaport alabilir mi?
02 Şubat 2021 10:03
Geçiş üstünlüğüne sahip araçlar ilk kez müstakil bir yönetmelikle belirlendi
02 Şubat 2021 08:57		 Tezli ve tezsiz yüksek lisansı denk gören düzenlemeler değiştirilmelidir
29 Ocak 2021 14:02
Öğrenim kredi borcumu mal beyanına yazmalı mıyım?
29 Ocak 2021 10:05		 Telegram'a geçtiyseniz memurlar.net'e bekliyoruz
29 Ocak 2021 00:18
Kazanılmış hak aylığı 3, kadro derecesi 7 olan memur yeşil pasaport alabilir mi?
29 Ocak 2021 00:01		 Dava açıp hak aramak hem %20 pahalandı hem de artış erken oldu
28 Ocak 2021 01:02
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:31 - Altının gram fiyatı 6 ayın en düşüğünde11:21 - Terör örgütü DEAŞ'a 2021 yılının ilk ayında büyük darbe11:19 - Bakan Koca'nın görüşleri DSÖ'nün dergisinde 'baş yazı' olarak yayımlandı11:17 - FETÖ'nün emniyet imamı 'Kozanlı Ömer'in kardeşinin hapsi onandı11:09 - Sömestir tatilinde şehirler arası yolcu sayısı yüzde 80 azaldı11:01 - İçişleri: Ocak ayı içerisinde 73 terörist etkisiz hale getirildi
11:00 - 2019 yılında göre nüfus artış hızı yüzde 100'den fazla düşen ilçeler10:59 - 'Vatandaşlarımız haksız fiyat artışlarını şikayet etmekten çekinmemeli'10:55 - 2019 yılına göre, nüfusu en çok artan ve azalan iller10:49 - Şanlıurfa'da kafasına 'yorgun mermi' isabet eden çocuk hayatını kaybetti10:47 - Ocak ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemeleri tarihi belli oldu10:43 - AYM: Uyuşturucudan mahkum olanların ehliyetlerinin geri alınabilir
10:40 - Kocaeli'de 8 yıldır kayıp olan tesisatçının öldürüldüğü tespit edildi10:32 - İstihbarat Subayı, Yazıcıoğlu suikastında gerçeğe aykırı bilgi notu düzenlemiş10:30 - İzmir'de 'Boğaziçi' gösterilerine katılanlar da serbest bırakıldı10:26 - 'LGS'ye hazırlanan öğrencilerimiz için 3. örnek soru paketini yayımladık'10:22 - Nüfusun en az olduğu 5 ilimiz
10:19 - Bakanlıkça Diyarbakır'a gönderilen 22 ambulans törenle hizmete alındı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Twitter'ın, Bakan Soylu'nun "4 LGBT sapkını" ifadesini içeren paylaşımını sansürlemesini nasıl buluyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
İntihar eden 4 gencin video gönderdiği uzman çavuş konuştu
Türkiye'nin nüfusu açıklandı
FETÖ şüphesiyle merkeze çekildi, basamakları peş peşe tırmandı
Nüfusun en az olduğu 5 ilimiz
Sason Belediye Başkanı Arslan hayatını kaybetti
Soylu, sözlerine açıklık getirdi: 15 Temmuz'u FETÖ ABD ile yaptı
Dört farklı etken virüsü bitirecek
Spiker Meltem Acet'e sapık şoku!
En mutlu şehir ve gezilecek yerler
2019 yılına göre, nüfusu en çok artan ve azalan iller
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
01.02.2021 izmir'deki sel 2
d vitamini eksikliği 3
clubhouse 1
iki kaptan bir gemiyi batırır 4
Dünyanın merkezine yolculuk 2
aşağı bak,toplu gezmek yok 2
rumeli türküleri 2
ülkemizdeki yabancı hayranlığı 1
iş olacağına varır 5
doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar 7
SON İLANLAR
Sahil Güvenlik Komutanlığı 1 Sürekli İşçi Alacak
Karacabey Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
EKPSS'de 350 kadro boş kaldı
Kişisel Verileri Koruma Kurumu Naklen Uzman Alacak
25 yıldır yetiştirdiği öğrencilerinin dokümanını tuttu
MEB, 2 bin 394 personelini ödüllendirdi
Hem öğretmen hem avukat
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Roketsan teknik personel alacak
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam