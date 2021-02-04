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2019 yılında göre nüfus artış hızı yüzde 100'den fazla düşen ilçeler
2019 yılında göre nüfus artış hızı yüzde 100'den fazla düşen ilçeler
|04 Şubat 2021 11:00
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Türkiye İstatistik Kurumu Türkiye'nin nüfusunun 2020'de 83 milyon 614 olduğunu açıkladı.
Açıklanan verilere göre Türkiye'de 15 ilçenin nüfus artış hızı 2020 yılında yüzde yüzden daha fazla düştü.
Nüfus artış hızı en çok düşen ilçeler arasında Ankara'dan Bala ve Çamlıdere, İstanbul'dan da Fatih bulunuyor.
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