FETÖ'nün emniyet imamı 'Kozanlı Ömer'in kardeşinin hapsi onandı

2019 YILINA GÖRE, NÜFUSU EN ÇOK ARTAN VE AZALAN İLLER TÜİK bugün adrese dayalı nüfus verilerini açıkladı. Memurlar.net olarak TÜİK'in yayımladığı veriler üzerinden nüfusu en çok artan ve azalan illeri tablo olarak yayımlıyoruz.