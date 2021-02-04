1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kına gecelerinde 'gelinleri ağlatan' türkünün klibi yoğun ilgi gördü

Edirne'de çekilen "Yüksek Yüksek Tepelere Ev Kurmasınlar" türküsünün klibini, sosyal medyada kısa sürede 100 bin kişi izledi- İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk:- "Geleneksel Türk düğünleri ve kına gecelerinin vazgeçilmezi, gelin olan kızlarımızın dillerine pelesenk olmuş türküyü, eşsiz Edirne güzellikleriyle sunduk"
 04 Şubat 2021 11:52
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

- Edirne Valiliği koordinesinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce düğün ve kına gecelerinin vazgeçilmezi "Yüksek Yüksek Tepelere Ev Kurmasınlar" türküsüne çekilen klip, sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce kentin tanıtımına katkı sunulması amacıyla "Türküler Seni Söyler Edirne'm" projesi hayata geçirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Edirne Devlet Türk Müziği Topluluğu Korosu ses ve saz sanatçıları ile Trakya Üniversitesi Balkan Senfoni Orkestrası müzisyenlerinin kamera karşısına geçtiği proje kapsamında, TRT Belgesel başta olmak üzere pek çok festivalde de ödül alan Edirneli yönetmen Batuhan Kurt tarafından 4 Edirne ve Balkan türküsüne klip çekildi.

Bunlardan biri de Anadolu'nun doğusundan batısına tüm kına merasimlerinde söylenen ve "gelinleri ağlatan" türkü "Yüksek Yüksek Tepelere Ev Kurmasınlar" oldu.

Geçmişten bugüne dillerde dolaşan Edirne'ye ait türkünün klibinde ise bir kına gecesi mizanseni ve kentin tarihi alanlarının görüntülerine yer verildi. Klip, sosyal medya platformlarında izleyicinin beğenisine sunuldu.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son dönemde Kültür ve Turizm Bakanlığının tanıtım adına çok ciddi çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

İnsanların Kovid-19 salgını nedeniyle çoğunlukla evde olduğu dönemde dijital platformlar üzerinden hem Edirne hem Türkiye'yi tanıtma fırsatı bulduklarını ifade eden Soytürk, "Proje kapsamında yine Balkan ve Rumeli ezgileriyle şehrimizin güzelliklerini dijital platformlar üzerinden yerli ve yabancı ziyaretlerle buluşturduk." dedi.

- "Kentimizi hem türküler hem de eşsiz güzelliklerle tanıtma imkanı bulduk"

Tanıtım serisinin son çalışmasında ise herkesin aşina olduğu, kına gecelerinin kült türküsüne yer verdiklerini anlatan Soytürk, şunları kaydetti:

"Geleneksel Türk düğünleri ve kına gecelerinin vazgeçilmezi, gelin olan kızlarımızın dillerine pelesenk olmuş türküyü, eşsiz Edirne güzellikleriyle sunduk. Bu türküde hem kurumda çalışan mesai arkadaşlarımız hem Balkan Halk Dansları Topluluğu hem de Devlet Türk Müziği Topluluğu'ndan sanatçılarımızla yani profesyonel bir ekiple çalıştık. Dünyanın birçok ülkesinden Edirne'yi görmek isteyen ziyaretçilerimize, kentimizi hem türkülerle hem de eşsiz güzelliklerle anlatma ve tanıtma imkanı bulduk."

Soytürk, çeşitli grup sayfaları ve bireysel paylaşımlarla klibin kısa sürede 100 bin izlenme sayısına ulaştığını belirtti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Bu kez maskesiz binmek istediği halk otobüsünde sürücü ve yolcularla tartıştı
04 Şubat 2021 12:51		 Hatay'da trafik polislerinin bulduğu yaralı atmaca tedaviye alındı
04 Şubat 2021 12:50
Adıyaman'da kar yağışı nedeniyle 10 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
04 Şubat 2021 12:36		 Diyarbakır anneleri bir ailenin daha evladına kavuşacak olmasının sevincini yaşıyor
04 Şubat 2021 12:34
Siirt'te polis ekipleri 4 yaşındaki çocuğun akülü araç talebini yerine getirdi
04 Şubat 2021 12:05		 Ergene Nehri'ndeki taşkın riski 'kırmızı alarm' seviyesine yükseldi
04 Şubat 2021 11:53
Bakan Koca'nın görüşleri DSÖ'nün dergisinde 'baş yazı' olarak yayımlandı
04 Şubat 2021 11:19		 Bilim Kurulu üyesi, mutasyonlu virüsün görüldüğü il sayısını açıkladı
04 Şubat 2021 10:18
Doğu Anadolu'da 4 il için karla karışık yağmur ve kar uyarısı
04 Şubat 2021 10:08		 Hasta ziyaretine giden aynı aileden 30'un üzerinde kişinin testi pozitif çıktı
04 Şubat 2021 09:34
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:01 - 'Hedefimiz kadınlarımızın iş gücüne katılım oranının yüzde 38'lere çıkması'13:00 - AK Parti'den İzmir Büyükşehir Belediyesine altyapı eleştirisi12:51 - Bu kez maskesiz binmek istediği halk otobüsünde sürücü ve yolcularla tartıştı12:50 - Hatay'da trafik polislerinin bulduğu yaralı atmaca tedaviye alındı12:47 - Ülkeyi çekirge istila etti, OHAL ilan edildi12:42 - İstanbul'un nüfusu bu yüzyılda ilk kez geriledi
12:36 - Adıyaman'da kar yağışı nedeniyle 10 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor12:34 - Diyarbakır anneleri bir ailenin daha evladına kavuşacak olmasının sevincini yaşıyor12:32 - Koronavirüsten hayatını kaybeden Belediye Başkanı'nın yerine seçim yapıldı12:29 - Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 100 bin lira tazminat ödeyecek12:18 - Gün ortasında dolar düşüşe geçti12:09 - Ümraniye'de karısını silahla öldüren kişi aynı tabancayla intihar etti
12:05 - Siirt'te polis ekipleri 4 yaşındaki çocuğun akülü araç talebini yerine getirdi12:01 - Sağlık sorunları düzelen PMYO eğitimlerine devam edecek12:01 - Merkez Bankası Ocak Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu yayımlandı11:55 - Öğretmenlerin TC'leri Sağlık Bakanlığı ile paylaşılıyor11:53 - Ergene Nehri'ndeki taşkın riski 'kırmızı alarm' seviyesine yükseldi
11:52 - Kına gecelerinde 'gelinleri ağlatan' türkünün klibi yoğun ilgi gördü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Twitter'ın, Bakan Soylu'nun "4 LGBT sapkını" ifadesini içeren paylaşımını sansürlemesini nasıl buluyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'nin nüfusu açıklandı
İntihar eden 4 gencin video gönderdiği uzman çavuş konuştu
FETÖ şüphesiyle merkeze çekildi, basamakları peş peşe tırmandı
Nüfusun en az olduğu 5 ilimiz
2019 yılına göre, nüfusu en çok artan ve azalan iller
Sason Belediye Başkanı Arslan hayatını kaybetti
Soylu, sözlerine açıklık getirdi: 15 Temmuz'u FETÖ ABD ile yaptı
Spiker Meltem Acet'e sapık şoku!
Altının gram fiyatı 6 ayın en düşüğünde
Dört farklı etken virüsü bitirecek
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
arbedaş 1
alturizm-altürizm 2
Ölüm acısı 5
üçüzler 1
gaza getiren şarkılar 8
Alkarısı 5
kollektivizim 1
Yılana benzeyen biber 3
lotodan zengin olmak 1
bal kabağı 4
SON İLANLAR
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kırklareli Lüleburgaz Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kocaeli Kent Konut 1 İşçi Alacak
Zonguldak Bakacakadı Belediyesi 3 İşçi Alacak
Tokat Tanoba Belediyesi 3 İşçi Alacak
İstanbul Beyoğlu Belediyesi 1 İşçi Alacak
İstanbul Mataş Geçici 61 İşçi Alacak
Ankara Beltaş 1 İşçi Alacak
Amasya Gümüşhacıköy Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam