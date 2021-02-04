Kına gecelerinde 'gelinleri ağlatan' türkünün klibi yoğun ilgi gördü

- Edirne Valiliği koordinesinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce düğün ve kına gecelerinin vazgeçilmezi "Yüksek Yüksek Tepelere Ev Kurmasınlar" türküsüne çekilen klip, sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce kentin tanıtımına katkı sunulması amacıyla "Türküler Seni Söyler Edirne'm" projesi hayata geçirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Edirne Devlet Türk Müziği Topluluğu Korosu ses ve saz sanatçıları ile Trakya Üniversitesi Balkan Senfoni Orkestrası müzisyenlerinin kamera karşısına geçtiği proje kapsamında, TRT Belgesel başta olmak üzere pek çok festivalde de ödül alan Edirneli yönetmen Batuhan Kurt tarafından 4 Edirne ve Balkan türküsüne klip çekildi.

Bunlardan biri de Anadolu'nun doğusundan batısına tüm kına merasimlerinde söylenen ve "gelinleri ağlatan" türkü "Yüksek Yüksek Tepelere Ev Kurmasınlar" oldu.

Geçmişten bugüne dillerde dolaşan Edirne'ye ait türkünün klibinde ise bir kına gecesi mizanseni ve kentin tarihi alanlarının görüntülerine yer verildi. Klip, sosyal medya platformlarında izleyicinin beğenisine sunuldu.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son dönemde Kültür ve Turizm Bakanlığının tanıtım adına çok ciddi çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

İnsanların Kovid-19 salgını nedeniyle çoğunlukla evde olduğu dönemde dijital platformlar üzerinden hem Edirne hem Türkiye'yi tanıtma fırsatı bulduklarını ifade eden Soytürk, "Proje kapsamında yine Balkan ve Rumeli ezgileriyle şehrimizin güzelliklerini dijital platformlar üzerinden yerli ve yabancı ziyaretlerle buluşturduk." dedi.

- "Kentimizi hem türküler hem de eşsiz güzelliklerle tanıtma imkanı bulduk"

Tanıtım serisinin son çalışmasında ise herkesin aşina olduğu, kına gecelerinin kült türküsüne yer verdiklerini anlatan Soytürk, şunları kaydetti:

"Geleneksel Türk düğünleri ve kına gecelerinin vazgeçilmezi, gelin olan kızlarımızın dillerine pelesenk olmuş türküyü, eşsiz Edirne güzellikleriyle sunduk. Bu türküde hem kurumda çalışan mesai arkadaşlarımız hem Balkan Halk Dansları Topluluğu hem de Devlet Türk Müziği Topluluğu'ndan sanatçılarımızla yani profesyonel bir ekiple çalıştık. Dünyanın birçok ülkesinden Edirne'yi görmek isteyen ziyaretçilerimize, kentimizi hem türkülerle hem de eşsiz güzelliklerle anlatma ve tanıtma imkanı bulduk."

Soytürk, çeşitli grup sayfaları ve bireysel paylaşımlarla klibin kısa sürede 100 bin izlenme sayısına ulaştığını belirtti.