Ergene Nehri'ndeki taşkın riski 'kırmızı alarm' seviyesine yükseldi
Nehrin debisi düne göre saniyede 83 metreküp artarak 404 metreküpe çıktı
|04 Şubat 2021 11:53
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Devlet Su İşleri (DSİ), Trakya'da hafta başında etkili olan sağanak ve kar erimelerinin ardından debisi artan Ergene Nehri'nde alarm durumu "turuncu"dan "kırmızı"ya yükseltti.
Nehrin debisi düne göre 83 metreküp/saniye artışla saniyede 404 metreküp akışa çıktı.
Uzunköprü ilçesinde yer yer taşkınlara neden olan Ergene'nin suyu, nehir yatağı kenarındaki tarım arazilerine yayılmaya devam ediyor.
- Pavli Panayır alanı su altında
Nehrin taşması sonucu Kırklareli'ne bağlı Pehlivanköy ilçesinde bulunan "Pavli Panayır Alanı"da su altında kaldı, taşkın suları panayır alanındaki sosyal tesislere girdi.
Nehirdeki su seviyesinin yükselmesiyle nehre yakın tarım arazileri de suyla doldu.
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