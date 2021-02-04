Öğretmenlerin TC'leri Sağlık Bakanlığı ile paylaşılıyor
Bakan Selçuk: Milli Eğitim Bakanlığı olarak öncelikle okula başlayan çocuklarımızın öğretmenlerinin kimlik bilgileri Sağlık Bakanlığı ile paylaşılması çalışmaları devam ediyor
|04 Şubat 2021 11:55
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk basın mensuplarının sorusunu cevapladı. Bakan Selçuk, öğretmenlere yönelik aşı çalışmaları hakkında kısa bir açıklamada bulundu.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yapmış olduğu açıklama:
Planlamalar yapılıyor, planlamalar devam ediyor Bakanlık olarak öncelikle okula başlayan çocuklarımızın öğretmenlerinin kimlik bilgileri Sağlık Bakanlığı ile paylaşılması çalışmaları devam ediyor.
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