Sağlık sorunları düzelen PMYO eğitimlerine devam edecek
|04 Şubat 2021 12:01
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Sağlık sorunları nedeniyle Polis Meslek Yüksek Okulundan (PMYO) ilişiği kesilen öğrenci adayı bir yıl içerisinde sağlık durumunun düzeldiğine dair alacağı raporu Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığının onaylaması durumunda eğitimine kaldığı yerden devam edebilecek.
Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.
Yönetmeliğe göre Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığınca haklarında "Yüksekokul Öğrencisi Olamaz" kararı verilen adaylar, ilişiklerinin kesildiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde bir defaya mahsus olmak üzere devlet hastanelerine, devlet eğitim araştırma hastanelerine veya devlet üniversite hastanelerine başvurabilecek.
Öğrenci adayının, söz konusu hastanelerden alacağı ilişik kesilmesine sebep olan hastalık branşlarından sağlık durumunun düzeldiğini belirtir sağlık kurulu raporu ile Başkanlığa başvurması halinde, başvuru incelenmek üzere Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığına gönderilecek.
Şartları sağladığı bildirilenler, Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığınca tekrar Sağlık Yönetmeliğine göre sağlık kurulu raporu aldırılmak üzere hastaneye sevk edilecek.
Yeniden aldırılan sağlık kurulu raporunun Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığınca öğrenci adayının mevcut sağlık durumuna göre Sağlık Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde incelenmesi sonucunda hakkında "Yüksekokul Öğrencisi Olur" kararı verilenlerin ilgili maddedeki nitelikleri taşıyor olmaları halinde Polis Meslek Yüksek Okullarına planlamaları yapılacak.
Bu kişilerden, Polis Meslek Yüksekokulları Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin ilgili maddesinde belirtilen devamsızlık süresini aşmamış olanlar eğitim-öğretime kaldığı yerden devam edecek.
Eğitim-öğretimi tamamlayıp atanmaya hak kazananlar ise Personel Dairesi Başkanlığına bildirilecek.
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