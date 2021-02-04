Siirt'te polis ekipleri 4 yaşındaki çocuğun akülü araç talebini yerine getirdi
Siirt'te polis ekipleri 4 yaşındaki Mehmet Resul Açar'ın akülü araç isteğini yerine getirdi
|04 Şubat 2021 12:05
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Siirt'te polis ekipleri 4 yaşındaki Mehmet Resul Açar'ın akülü araç isteğini yerine getirdi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, ailesi aracılığıyla 155 Polis İmdat hattından akülü araç talebinde bulunan Açar'a olumlu yanıt verdi.
Ekipler temin ettikleri akülü araçla Açar ailesinin yaşadığı evi ziyaret etti.
Açar, polislerin hediye ettiği akülü araç nedeniyle büyük mutluluk yaşadı.
Araca binen çocuk, polis ekiplerine teşekkür etti.
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