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Ümraniye'de karısını silahla öldüren kişi aynı tabancayla intihar etti
Ümraniye'de karısını silahla öldüren kişi, aynı tabancayla hayatına son verdi
|04 Şubat 2021 12:09
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Ümraniye'de karısını silahla öldüren kişi, aynı tabancayla hayatına son verdi.
Alınan bilgiye göre, Mehmet H., dün akşam saatlerinde Mehmet Akif Mahallesi'nde sokak arasında eşi Hatice H.'ye (45) henüz belirlenemeyen nedenle silahla peş peşe ateş etti.
Mehmet H., daha sonra aynı tabancayla intihar etti. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Polisler çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise çifti hastaneye kaldırdı.
Yapılan müdahaleye karşın Mehmet H. ve Hatice H. kurtarılamadı.
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