1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ümraniye'de karısını silahla öldüren kişi aynı tabancayla intihar etti

Ümraniye'de karısını silahla öldüren kişi, aynı tabancayla hayatına son verdi
 04 Şubat 2021 12:09
+Aa- Yazdır
Ümraniye'de karısını silahla öldüren kişi aynı tabancayla intihar etti

Ümraniye'de karısını silahla öldüren kişi, aynı tabancayla hayatına son verdi.

Alınan bilgiye göre, Mehmet H., dün akşam saatlerinde Mehmet Akif Mahallesi'nde sokak arasında eşi Hatice H.'ye (45) henüz belirlenemeyen nedenle silahla peş peşe ateş etti.

Mehmet H., daha sonra aynı tabancayla intihar etti. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polisler çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise çifti hastaneye kaldırdı.

Yapılan müdahaleye karşın Mehmet H. ve Hatice H. kurtarılamadı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Kadıköy'deki gösterilere katılan 5 kişi yakalandı
04 Şubat 2021 11:50		 İçişleri: Ocak ayı içerisinde 73 terörist etkisiz hale getirildi
04 Şubat 2021 11:01
Şanlıurfa'da kafasına 'yorgun mermi' isabet eden çocuk hayatını kaybetti
04 Şubat 2021 10:49		 AYM: Uyuşturucudan mahkum olanların ehliyetlerinin geri alınabilir
04 Şubat 2021 10:43
Kocaeli'de 8 yıldır kayıp olan tesisatçının öldürüldüğü tespit edildi
04 Şubat 2021 10:40		 İzmir'de 'Boğaziçi' gösterilerine katılanlar da serbest bırakıldı
04 Şubat 2021 10:30
Cinayeti annesine anlattı, anne savcılığa bilgi verince cinayet çözüldü
04 Şubat 2021 09:47		 Sızma girişiminde bulunan 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
04 Şubat 2021 09:44
Alacağını tahsil etmek için gitti, boş arazide cansız bedeni bulundu
04 Şubat 2021 08:59		 Düğünlere gizli davetli dönemi... Memnun kalınmazsa belge iptal edilecek
04 Şubat 2021 08:55
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:01 - 'Hedefimiz kadınlarımızın iş gücüne katılım oranının yüzde 38'lere çıkması'13:00 - AK Parti'den İzmir Büyükşehir Belediyesine altyapı eleştirisi12:51 - Bu kez maskesiz binmek istediği halk otobüsünde sürücü ve yolcularla tartıştı12:50 - Hatay'da trafik polislerinin bulduğu yaralı atmaca tedaviye alındı12:47 - Ülkeyi çekirge istila etti, OHAL ilan edildi12:42 - İstanbul'un nüfusu bu yüzyılda ilk kez geriledi
12:36 - Adıyaman'da kar yağışı nedeniyle 10 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor12:34 - Diyarbakır anneleri bir ailenin daha evladına kavuşacak olmasının sevincini yaşıyor12:32 - Koronavirüsten hayatını kaybeden Belediye Başkanı'nın yerine seçim yapıldı12:29 - Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 100 bin lira tazminat ödeyecek12:18 - Gün ortasında dolar düşüşe geçti12:09 - Ümraniye'de karısını silahla öldüren kişi aynı tabancayla intihar etti
12:05 - Siirt'te polis ekipleri 4 yaşındaki çocuğun akülü araç talebini yerine getirdi12:01 - Sağlık sorunları düzelen PMYO eğitimlerine devam edecek12:01 - Merkez Bankası Ocak Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu yayımlandı11:55 - Öğretmenlerin TC'leri Sağlık Bakanlığı ile paylaşılıyor11:53 - Ergene Nehri'ndeki taşkın riski 'kırmızı alarm' seviyesine yükseldi
11:52 - Kına gecelerinde 'gelinleri ağlatan' türkünün klibi yoğun ilgi gördü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Twitter'ın, Bakan Soylu'nun "4 LGBT sapkını" ifadesini içeren paylaşımını sansürlemesini nasıl buluyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'nin nüfusu açıklandı
İntihar eden 4 gencin video gönderdiği uzman çavuş konuştu
FETÖ şüphesiyle merkeze çekildi, basamakları peş peşe tırmandı
Nüfusun en az olduğu 5 ilimiz
2019 yılına göre, nüfusu en çok artan ve azalan iller
Sason Belediye Başkanı Arslan hayatını kaybetti
Soylu, sözlerine açıklık getirdi: 15 Temmuz'u FETÖ ABD ile yaptı
Spiker Meltem Acet'e sapık şoku!
Altının gram fiyatı 6 ayın en düşüğünde
Dört farklı etken virüsü bitirecek
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
aşı yapılan kişi taşıyıcı olabilir 2
arbedaş 1
torpili olmayan insan 1
hayattan zevk almamak 1
Prof.Dr.Melih Bulu 4
nükleer tehlike 6
01.02.2021 izmir'deki sel 2
d vitamini eksikliği 3
bright-osayi samuel 1
polis 2
SON İLANLAR
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kırklareli Lüleburgaz Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kocaeli Kent Konut 1 İşçi Alacak
Zonguldak Bakacakadı Belediyesi 3 İşçi Alacak
Tokat Tanoba Belediyesi 3 İşçi Alacak
İstanbul Beyoğlu Belediyesi 1 İşçi Alacak
İstanbul Mataş Geçici 61 İşçi Alacak
Ankara Beltaş 1 İşçi Alacak
Amasya Gümüşhacıköy Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam