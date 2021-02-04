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Ülkeyi çekirge istila etti, OHAL ilan edildi

Somali, Doğu Afrika bölgesini saran yeni çöl çekirge sürülerinin Güney Somali eyaletindeki çiftçilere ciddi zararlar vermesinin ardından olağanüstü hal ilan etti
 04 Şubat 2021 12:47
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Ülkeyi çekirge istila etti, OHAL ilan edildi

Somali, Doğu Afrika bölgesini saran yeni çöl çekirge sürülerinin Güney Somali eyaletindeki çiftçilere ciddi zararlar vermesinin ardından olağanüstü hal ilan etti.

Somali devlet televizyonunun Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Somali Tarım Bakanlığı, ülkedeki çekirge istilası nedeniyle olağanüstü hal ilan etti." ifadesi kullanıldı.

Karar, Tarım Bakanlığı yetkilileri, eyalet tarım bakanları ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FOA) yetkilileriyle bir araya gelinmesinin ardından alındı.

Kenya'da da birçok bölgenin, Etiyopya ve Sudan'dan gelen çöl çekirge sürülerinin istilasına uğradığı bildirilmişti.

Gıda güvenliğine büyük tehdit oluşturan çekirge sürüleri, geçen yıl, bölgede yüz binlerce hektar tarım arazisine zarar vermişti.

Bir kilometrekarede yer alan 40-80 milyon çekirge, sadece bir günde 35 bin kişiye yetecek gıdayı tüketebiliyor.

Çekirge sürüleri her gün 150 kilometre yol katedebiliyor.
Anadolu Ajansı
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