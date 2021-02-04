Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 100 bin lira tazminat ödeyecek
|04 Şubat 2021 12:29
|+Aa- Yazdır
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 100 bin lira manevi tazminat kazandı.
Ankara 7. Asliye Hukuk Mahkemesindeki duruşmaya, taraf avukatları katıldı.
Avukatların beyanlarının ardından hakim, davayı kısmen kabul ederek, Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'a 100 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmettiğini açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın'ın açtığı davanın dilekçesinde, Kılıçdaroğlu'nun 26 Kasım 2019'da CHP TBMM Grup Toplantısı'nda Tank Palet Fabrikasına ilişkin açıklama yaparken Erdoğan'ın kişilik haklarına saldırıda bulunduğu belirtilmişti.
Davada, Kılıçdaroğlu'ndan 250 bin lira manevi tazminat talep edilmişti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Mahkeme o sözleri affetmedi! Arto, Çağla Şıkel'e 10 bin TL ödeyecek
27 Ocak 2021 09:26
|İçişleri Bakanı Soylu, Odatv'den tazminat kazandı
19 Ocak 2021 14:28
|Darbecilere 127 milyon liralık tazminat: Hainler maddi hasarın bedelini ödeyecek
04 Ocak 2021 07:35
|Soda şişesindeki örümceğe dava
28 Aralık 2020 15:26
|Orhan Gencebay'a sosyal medyadan hakarete para cezası
24 Aralık 2020 11:03
|Kargoda kedisi kayboldu, şirketi tazminata mahkum etti
22 Aralık 2020 11:06
|Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Özel'e tazminat davası
21 Aralık 2020 11:48
|Burun ameliyatı oldu, iki bacağı da kesildi!
18 Aralık 2020 14:43
|AİHM, ihraç davasında Türkiye'yi tazminata mahkum etti
15 Aralık 2020 16:59
|Kombisini yakmayan kat maliki tazminat ödeyebilir!
08 Aralık 2020 11:19