Diyarbakır anneleri bir ailenin daha evladına kavuşacak olmasının sevincini yaşıyor

Evlatları için oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, bir ailenin daha ikna yoluyla teslim olan çocuğuna kavuşacak olmasından sevinç duyuyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 521. gününde devam ediyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dün teslim olan 5 terör örgütü mensubundan birinin ailesinin, 520 gündür nöbet tutan Diyarbakır anneleri arasında yer aldığını sosyal medya hesabından duyurması, oturma eylemi yapan aileleri heyecanlandırdı.

Siirt'ten 7 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Yusuf için evlat nöbetini sürdüren anne Saadet Ödümlü, çocuğuna büyük özlem duyduğunu söyledi.

Oğlunu HDP'den istediğini belirten Ödümlü, "Eylemi devam ettiriyoruz. Bir çocuk daha geldi, ailesine kavuşacak. Sevinçliyiz, çok mutluyuz. İnşallah hepimizin çocuğu Allah'ın izni, devletimizin gücüyle gelecek." dedi.

Ödümlü, oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

Dağa 4 yıl önce kaçırılan oğlu Mehmet'e kavuşma ümidiyle Ağrı'dan gelerek eylemi sürdüren baba Salih Gökçe de bir evladın daha terör örgütünden kaçarak gelmesini mutlulukla karşıladıklarını ifade etti.

Gökçe, "Darısı bizim ve buradaki annelerin başına. Onlar da sağ selamet gelir inşallah. Yılmadık, ayaktayız. Tek bir çocuk kalsa da o gelene kadar buradan gitmeyeceğiz." diye konuştu.