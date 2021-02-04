1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Diyarbakır anneleri bir ailenin daha evladına kavuşacak olmasının sevincini yaşıyor

Anne Saadet Ödümlü:- "İnşallah hepimizin çocuğu Allah'ın izni, devletimizin gücüyle gelecek"- Baba Salih Gökçe:- "Darısı bizim ve buradaki annelerin başına"
 04 Şubat 2021 12:34
+Aa- Yazdır
Diyarbakır anneleri bir ailenin daha evladına kavuşacak olmasının sevincini yaşıyor

Evlatları için oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, bir ailenin daha ikna yoluyla teslim olan çocuğuna kavuşacak olmasından sevinç duyuyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 521. gününde devam ediyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dün teslim olan 5 terör örgütü mensubundan birinin ailesinin, 520 gündür nöbet tutan Diyarbakır anneleri arasında yer aldığını sosyal medya hesabından duyurması, oturma eylemi yapan aileleri heyecanlandırdı.

Siirt'ten 7 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Yusuf için evlat nöbetini sürdüren anne Saadet Ödümlü, çocuğuna büyük özlem duyduğunu söyledi.

Oğlunu HDP'den istediğini belirten Ödümlü, "Eylemi devam ettiriyoruz. Bir çocuk daha geldi, ailesine kavuşacak. Sevinçliyiz, çok mutluyuz. İnşallah hepimizin çocuğu Allah'ın izni, devletimizin gücüyle gelecek." dedi.

Ödümlü, oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

Dağa 4 yıl önce kaçırılan oğlu Mehmet'e kavuşma ümidiyle Ağrı'dan gelerek eylemi sürdüren baba Salih Gökçe de bir evladın daha terör örgütünden kaçarak gelmesini mutlulukla karşıladıklarını ifade etti.

Gökçe, "Darısı bizim ve buradaki annelerin başına. Onlar da sağ selamet gelir inşallah. Yılmadık, ayaktayız. Tek bir çocuk kalsa da o gelene kadar buradan gitmeyeceğiz." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Bu kez maskesiz binmek istediği halk otobüsünde sürücü ve yolcularla tartıştı
04 Şubat 2021 12:51		 Hatay'da trafik polislerinin bulduğu yaralı atmaca tedaviye alındı
04 Şubat 2021 12:50
Adıyaman'da kar yağışı nedeniyle 10 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
04 Şubat 2021 12:36		 Siirt'te polis ekipleri 4 yaşındaki çocuğun akülü araç talebini yerine getirdi
04 Şubat 2021 12:05
Ergene Nehri'ndeki taşkın riski 'kırmızı alarm' seviyesine yükseldi
04 Şubat 2021 11:53		 Kına gecelerinde 'gelinleri ağlatan' türkünün klibi yoğun ilgi gördü
04 Şubat 2021 11:52
Bakan Koca'nın görüşleri DSÖ'nün dergisinde 'baş yazı' olarak yayımlandı
04 Şubat 2021 11:19		 Bilim Kurulu üyesi, mutasyonlu virüsün görüldüğü il sayısını açıkladı
04 Şubat 2021 10:18
Doğu Anadolu'da 4 il için karla karışık yağmur ve kar uyarısı
04 Şubat 2021 10:08		 Hasta ziyaretine giden aynı aileden 30'un üzerinde kişinin testi pozitif çıktı
04 Şubat 2021 09:34
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:01 - 'Hedefimiz kadınlarımızın iş gücüne katılım oranının yüzde 38'lere çıkması'13:00 - AK Parti'den İzmir Büyükşehir Belediyesine altyapı eleştirisi12:51 - Bu kez maskesiz binmek istediği halk otobüsünde sürücü ve yolcularla tartıştı12:50 - Hatay'da trafik polislerinin bulduğu yaralı atmaca tedaviye alındı12:47 - Ülkeyi çekirge istila etti, OHAL ilan edildi12:42 - İstanbul'un nüfusu bu yüzyılda ilk kez geriledi
12:36 - Adıyaman'da kar yağışı nedeniyle 10 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor12:34 - Diyarbakır anneleri bir ailenin daha evladına kavuşacak olmasının sevincini yaşıyor12:32 - Koronavirüsten hayatını kaybeden Belediye Başkanı'nın yerine seçim yapıldı12:29 - Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 100 bin lira tazminat ödeyecek12:18 - Gün ortasında dolar düşüşe geçti12:09 - Ümraniye'de karısını silahla öldüren kişi aynı tabancayla intihar etti
12:05 - Siirt'te polis ekipleri 4 yaşındaki çocuğun akülü araç talebini yerine getirdi12:01 - Sağlık sorunları düzelen PMYO eğitimlerine devam edecek12:01 - Merkez Bankası Ocak Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu yayımlandı11:55 - Öğretmenlerin TC'leri Sağlık Bakanlığı ile paylaşılıyor11:53 - Ergene Nehri'ndeki taşkın riski 'kırmızı alarm' seviyesine yükseldi
11:52 - Kına gecelerinde 'gelinleri ağlatan' türkünün klibi yoğun ilgi gördü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Twitter'ın, Bakan Soylu'nun "4 LGBT sapkını" ifadesini içeren paylaşımını sansürlemesini nasıl buluyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'nin nüfusu açıklandı
İntihar eden 4 gencin video gönderdiği uzman çavuş konuştu
FETÖ şüphesiyle merkeze çekildi, basamakları peş peşe tırmandı
Nüfusun en az olduğu 5 ilimiz
2019 yılına göre, nüfusu en çok artan ve azalan iller
Sason Belediye Başkanı Arslan hayatını kaybetti
Soylu, sözlerine açıklık getirdi: 15 Temmuz'u FETÖ ABD ile yaptı
Spiker Meltem Acet'e sapık şoku!
Altının gram fiyatı 6 ayın en düşüğünde
Dört farklı etken virüsü bitirecek
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
hyponatremia 3
altın elbiseli adam 1
06.02.2021 fenerbahçe vs galatasaray maçı 1
üçüzler 1
bal kabağı 4
iki kaptan bir gemiyi batırır 4
arbedaş 1
Bugün olanlar 2
puan kasmamaya karar vermek 5
Android telefonun zil sesini iPhone zil sesi yapmak 3
SON İLANLAR
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kırklareli Lüleburgaz Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kocaeli Kent Konut 1 İşçi Alacak
Zonguldak Bakacakadı Belediyesi 3 İşçi Alacak
Tokat Tanoba Belediyesi 3 İşçi Alacak
İstanbul Beyoğlu Belediyesi 1 İşçi Alacak
İstanbul Mataş Geçici 61 İşçi Alacak
Ankara Beltaş 1 İşçi Alacak
Amasya Gümüşhacıköy Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam