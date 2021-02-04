Adıyaman'da kar yağışı nedeniyle 10 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
Adıyaman'da kar yağışı dolayısıyla 3 köy ve 7 mezranın yolu ulaşıma kapandı.
|04 Şubat 2021 12:36
|+Aa- Yazdır
Adıyaman'da kar yağışı dolayısıyla 3 köy ve 7 mezranın yolu ulaşıma kapandı.
İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, kentte geceden bu yana kar yağışı etkisini sürdürüyor.
Kar nedeniyle Sincik ilçesine bağlı 3 köy ile 7 mezraya ulaşım sağlanamıyor.
Ekipler, yolları ulaşıma açmak için çalışıyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Bu kez maskesiz binmek istediği halk otobüsünde sürücü ve yolcularla tartıştı
04 Şubat 2021 12:51
|Hatay'da trafik polislerinin bulduğu yaralı atmaca tedaviye alındı
04 Şubat 2021 12:50
|Diyarbakır anneleri bir ailenin daha evladına kavuşacak olmasının sevincini yaşıyor
04 Şubat 2021 12:34
|Siirt'te polis ekipleri 4 yaşındaki çocuğun akülü araç talebini yerine getirdi
04 Şubat 2021 12:05
|Ergene Nehri'ndeki taşkın riski 'kırmızı alarm' seviyesine yükseldi
04 Şubat 2021 11:53
|Kına gecelerinde 'gelinleri ağlatan' türkünün klibi yoğun ilgi gördü
04 Şubat 2021 11:52
|Bakan Koca'nın görüşleri DSÖ'nün dergisinde 'baş yazı' olarak yayımlandı
04 Şubat 2021 11:19
|Bilim Kurulu üyesi, mutasyonlu virüsün görüldüğü il sayısını açıkladı
04 Şubat 2021 10:18
|Doğu Anadolu'da 4 il için karla karışık yağmur ve kar uyarısı
04 Şubat 2021 10:08
|Hasta ziyaretine giden aynı aileden 30'un üzerinde kişinin testi pozitif çıktı
04 Şubat 2021 09:34