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AK Parti'den İzmir Büyükşehir Belediyesine altyapı eleştirisi

"Kentin görece daha az yağış aldığı günlerde dahi krizler oluşmakta ve hayat durma noktasına gelmektedir"- "Burada İzmir Büyükşehir Belediyesinin en önemli ihmalkarlığı, yağmur suyunun ayrıştırılması meselesinde, icraat noktasında neredeyse hiçbir ciddi adım atmamasıdır. Bu hususa gereken önemin verilmemesi İzmir'de ortaya çıkan manzaranın en önemli sebeplerinden biridir"
 04 Şubat 2021 13:00
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AK Parti'den İzmir Büyükşehir Belediyesine altyapı eleştirisi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, yağmurlarda hayatın durma noktasına geldiği İzmir'de sağanak yağışların verdiği zararların önüne geçilmesi için gerekli tedbirlerin yıllardır alınmadığını belirterek Büyükşehir Belediyesi yönetimine eleştirilerde bulundu.

Hamza Dağ, yaptığı yazılı açıklamada, İzmir'de yaşanan selde hayatını kaybedenlere rahmet dileyerek kent sakinlerine geçmiş olsun dileğinde bulundu. Dağ, başka bir İzmir'in mümkün olduğunu dile getirerek doğal afetlerin zararlarını en aza indirmek için tedbir alınması gerektiğini, gerekli tedbirler alınmadığında can ve mal kayıpları yaşandığını anlattı.

Yaşanan durumun yoğun yağışlardan kaynaklanan ilk felaket olmadığını aktaran Dağ, "Kentin görece daha az yağış aldığı günlerde dahi krizler oluşmakta ve hayat durma noktasına gelmektedir. Burada İzmir Büyükşehir Belediyesinin en önemli ihmalkarlığı, yağmur suyunun ayrıştırılması meselesinde, icraat noktasında neredeyse hiçbir ciddi adım atmamasıdır. Bu hususa gereken önemin verilmemesi İzmir'de ortaya çıkan manzaranın en önemli sebeplerinden biridir." ifadelerini kullandı.

Dağ, İzmir'de yağmur suyunu ayrıştırma konusunda altyapı yeterli miktarda güçlendirildiğinde sel felaketlerinin verdiği zararların büyük oranda azalacağını, yağmur suyunu yeniden kullanım imkanı doğacağını ve çevreye bakteri, mikrop yayılımı ile yaz aylarında ortaya çıkan kötü kokunun engelleneceğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"İzmir Büyükşehir Belediyesi yağmur suyu ve kanalizasyon ayrıştırma projelerini yıllardır öteliyor. Bu konuda kendi koyduğu hedeflere dahi ulaşamamakta ve bu meseleyi öncelikli bir husus olarak görmemektedir. İzmir'in 5 bin kilometre yağmur suyu hattına ihtiyacı varken maalesef bu rakam 640 kilometre yani yüzde 12 civarındadır. Bu hat uzunluğu İzmir için çok yetersiz bir miktardır. Bunun yanında sel ve su taşkınlarına karşı gerekli olan diğer önlemler de alınmamaktadır. Yaşadığımız sel felaketinde, birçok dere taşmış ve zarara sebebiyet vermiştir. Derelerin temizliğinin ve ıslahının yeterli şekilde yapılmaması bu neticenin oluşmasına sebep olmuştur. Ayrıca daha önce de sular altında kalan İtfaiye Daire Başkanlığı bu sağanak yağışta tekrardan zarar görmüştür. Bir opera binası yapımı için 1 milyar liraya yakın harcama yapan Büyükşehir Belediyesi, kentin zaruri meselelerinde de aynı tutumu sergileyebilmelidir."
Anadolu Ajansı
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