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Hayvan bakımevindeki bir köpeğin kavgada parçalandığı iddiası yalanlandı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevindeki bir köpeğin, kavga ettiği başka köpek tarafından parçalandığı iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
 04 Şubat 2021 13:13
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Hayvan bakımevindeki bir köpeğin kavgada parçalandığı iddiası yalanlandı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevindeki bir köpeğin, kavga ettiği başka köpek tarafından parçalandığı iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, iddiaların bazı sosyal medya hesaplarında paylaşıldığı belirtildi.

Paylaşılan görsellerin, "yasak ırk" oldukları gerekçesiyle 28 Ocak'ta el konulan 2 pitbull melezinin bakımevine getirildiği sırada çekildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tehlike arz ettiği için el konularak bakımevine getirilen hayvanlar saldırganlık durumlarına göre tekli, uysal olanlar ise bir arada olacak şekilde barındırılmaktadır. Pitbull melezi iki köpeğin kavga etmeye başlaması üzerine padok görevlisi tarafından köpekler birbirinden ayrılmış, veteriner hekim tarafından hemen müdahale edilip tedavilerine başlanmıştır. Her iki köpeğin genel durumu iyi olup, tedavileri devam etmektedir."

Anadolu Ajansı
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