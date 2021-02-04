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Meslek liselerinde denizcilik eğitimi için iş birliği protokolü imzalandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: Denizcilik sektörünün ihtiyacı olan eğitimli insan kaynağı yetiştirilmesi için bugün başlattığımız iş birliği son derece önemli
 04 Şubat 2021 13:14
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Meslek liselerinde denizcilik eğitimi için iş birliği protokolü imzalandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, meslek liselerinde denizcilik eğitimine yönelik Milli Eğitim Bakanlığı ile başlatılan iş birliğinin son derece önemli olduğunu belirterek, "Bu liselerimizde güncel mesleki bilgiyle donatılmış, yabancı dil bilen, öz güveni yüksek, kritik kararlar alabilen, mesleğin gerektirdiği psikolojik duyarlılık ve dayanıklılığa sahip gemi insanları yetiştireceğiz" dedi.

Karaismailoğlu ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, The Ankara Gar Otel'de düzenlenen "Denizcilik Eğitimi Veren Ortaöğretim Kurum/Kuruluşlarına Yönelik İşbirliği Protokolü" imza törenine katıldı.

Törende konuşan Karaismailoğlu, gemi inşa sanayinin devlet destekli olarak geliştirildiğini, tersaneler, balıkçı barınakları sayısının her geçen gün arttığını ifade ederek, limanların çok modlu taşımacılık sistemine entegre edildiğini, demir yolları ve kara yollarının limanlarla bağlandığını kaydetti.

Hedef odaklı adımlarla "mavi vatan" denizlerde hakimiyeti giderek artırırken siyasi, ekonomik ve ticari faaliyetleri de etkin ve verimli hale getirdiklerini anlatan Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Bu başarıların sürdürülebilir olması, her şeyden önce denizcilerimizin, sürekli yenilenen eğitim kurumlarımızda giderek artan yetkinliklerle yetiştirilmesiyle mümkündür. Bu nedenle denizcilik sektörünün ihtiyacı olan eğitimli insan kaynağı yetiştirilmesi için bugün başlattığımız iş birliği son derece önemli. Projemiz kapsamında, ülke genelinde belirlenen 6 mesleki ve teknik anadolu proje okulunda, okul-sektör iş birliğinin güzel bir örneğini başlatıyoruz. Bu liselerimizde güncel mesleki bilgiyle donatılmış, yabancı dil bilen, öz güveni yüksek, kritik kararlar alabilen, mesleğin gerektirdiği psikolojik duyarlılık ve dayanıklılığa sahip gemi insanları yetiştireceğiz. Öyle ki onlar sayesinde denizcilik sektörümüzün geleceğine güvenle bakacağız."

Halen 13'ü lisans, 12'si ön lisans düzeyinde eğitim veren YÖK'e bağlı fakülte ve yüksekokullarda 1260'ı güverte, 760'ı makine bölümlerinde olmak üzere yaklaşık 2 bin öğrencinin eğitim aldığını aktaran Karaismailoğlu, denizcilik meslek liselerinde de çok sayıda öğrencinin emin adımlarla sektördeki kariyerlerine doğru ilerlediğine dikkati çekti.

- "Eğitimi sektör ihtiyacına göre planlayacağız"

Bakan Karaismailoğlu, bugün imzalanan protokolle Milli Eğitim Bakanlığına bağlı denizcilik eğitimi veren meslek liselerinde uygulanan eğitimi, sektörün ihtiyacını da dikkate alıp daha verimli ve çağa uygun bir şekilde planlayacaklarına işaret ederek şunları söyledi:

"Bakanlığımızca yeterlilik belgesi için akreditasyonu yapılan meslek liselerimizi, kalite standartları sistemi yoluyla iki bakanlık olarak sürekli izleyecek ve periyodik olarak değerlendireceğiz. Bu okulların denizci eğitimci ihtiyaçları, liman başkanlıklarımızdaki denizcilik kökenli insan kaynağımızdan karşılanacak. Milli Eğitim Bakanlığımızın öğretmenlerimize sunacağı hizmet içi eğitimlere Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı personelimiz vasıtasıyla destek vereceğiz."

Milli Eğitim Bakanlığı ile proje okullarına sürekli olarak eğitim materyali sağlayacaklarını, atölye ve laboratuvarların geliştirilmesi için ayni destekler sunacaklarını anlatan Karaismailoğlu, "Bu okullardan yetişecek genç denizcilerimize mezun olduklarında, uluslararası denizcilik firmalarında da staj ve istihdam yollarını açacağız." ifadesini kullandı.

Bu okullardan yetişecek Türk gemi insanlarının, küresel arenada ülkeyi başarıyla temsil edeceğini, yabancı bayraklı ve sahipli gemilerde de aranılan iş gücü haline geleceğini belirten Karaismailoğlu, "Bugünden, Türk gemi insanlarının istihdam edilecekleri ülkeler arasına Danimarka ve Hong Kong'u da ekledik. Kısa zaman içinde bu ülkelerin sayılarını artıracağız." dedi.

Karaismailoğlu, Türkiye'nin hemen her alanda bir dönüşümün ve fırsatların eşiğinde olduğunun altını çizerek, "Kalbinde bulunduğumuz Avrupa, Asya ve Afrika üçgeni giderek güç kazanıyor ve dünya ekonomisinde ağırlığını artırıyor. Coğrafi avantajlarımızı kazanıma dönüştürecek adımları bir an önce atmak için büyük bir gayret içindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Yakın gelecekte marka ülke olacağız"

Türkiye'nin yakın gelecekte, teknolojisiyle, insan gücüyle, deneyimiyle "marka ülke" olacağına vurgu yapan Karaismailoğlu, "Bu nedenle üniversitelerimizle, liselerimizle, eğitimcilerimizle, özel sektörümüzle el ele vermemiz büyük bir önem taşıyor. Bugün olduğu gibi anlamlı iş birlikleriyle gençlere bu güveni biz vermeli, onlara ilham kaynağı olmalı ve liderlik etmeliyiz. Hayal kurmaktan korkmamalarını, hayallerin sınırları olmadığını göstermeliyiz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Karaismailoğlu ve Selçuk, "Denizcilik Eğitimi Veren Ortaöğretim Kurum/Kuruluşlarına Yönelik İşbirliği Protokolü"nü imzaladı.
Anadolu Ajansı
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