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'Merkez Bankamızda artık faizsiz bankacılık mekanizması var'

"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Merkezi bünyesinde Katılım Bankacılığı Müdürlüğü'nün kurulmasıyla, Merkez Bankamızda artık faizsiz bankacılık mekanizması geliştirilecek. Bu birim, katılım bankalarının özel muhatabı olacak"
 04 Şubat 2021 13:20
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'Merkez Bankamızda artık faizsiz bankacılık mekanizması var'

- Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) Genel Sekreteri Osman Akyüz, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi bünyesinde kurulan Katılım Bankacılığı Müdürlüğü'ne ilişkin, "Müdürlüğün kurulmasıyla Merkez Bankamızda artık faizsiz bankacılık mekanizması geliştirilecek. Bu birim katılım bankalarının özel muhatabı olacak." dedi.

Akyüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Katılım Bankacılığı Müdürlüğü'ne ilişkin, TKBB olarak kendilerinin Merkez Bankasından öteden beri bu yönde bir talepleri olduğunu söyledi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) bünyesinde katılım bankacılığına ilişkin oluşturulan daire başkanlığıyla sektörün ciddi ilerlemeler kaydettiğini vurgulayan Akyüz, Katılım Bankacılığı Müdürlüğü'nün de sektörün gelişimine önemli katkı sağlayacağına işaret etti.

Akyüz, katım bankalarının Merkez Bankası'yla öteden beri iyi ilişkiler kurduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Merkez Bankasında bize ilişkin sorumluluğun belirlendiği bir alan yoktu. Müdürlüğün kurulmasıyla Merkez Bankamızda artık faizsiz bankacılık mekanizması geliştirilecek. Bu birim katılım bankalarının özel muhatabı olacak. Bizim yaptığımız finansal hizmetin farklı bir zemini, kuralları, prensipleri ve standartları var. Dolayısıyla bunun özellikle Merkez Bankası tarafından içselleştirilmesi, alt yapısının oluşturulması gerekiyor belli aksiyonların alınabilmesi için. Biz, Merkez Bankasının bankacılık sistemine sağladığı her türlü finansal hizmete talip olamıyoruz. Çünkü faizli mekanizmayı devre dışına bırakmak durumundayız. Bizim Merkez Bankası'ndan elde edeceğimiz finansal hizmet faizsiz prensipler olmak zorunda. Biz faizsiz ürünler vasıtasıyla Merkez Bankasının kaynaklarını kullanabiliriz meşruiyet açısından. Merkez Bankası'ndan böyle bir birimin kurulması için talebimiz oldu. Bu akşamdan sabaha kurulmuş bir müdürlük değil, uzun bir çalışmanın ürünüydü."

- "Müdürlük, İstanbul Finans Merkezi çalışmalarına güçlü destek verecek"

Osman Akyüz, Katılım Bankacılığı Müdürlüğü'nün, katılım bankalarına ilişkin yapılmakta olan çalışmaların odak merkezini artırmayı ve finansal istikrara katkıda bulunmayı amaçladığını belirterek, "Müdürlük, katılım bankalarına özgü ürün, ilke ve mekanizmalar hakkında detaylı bilgiye sahip olarak bankanın sektörümüzle ilişkilerinde koordinatör rolü üstlenecek. Sektörün özünde olan girişim sermayesi, öz kaynağa bağlı finansman gibi modelleri, finansal sisteme etkileri çerçevesinde inceleyecek." bilgisini paylaştı.

Müdürlüğün, dolarizasyon başta olmak üzere katılım bankacılığı iş modellerinin yan etkilerini analiz edeceğini aktaran Akyüz, birimin bu riskleri minimize etmek amacıyla sektöre yönelik öneriler geliştireceğini kaydetti.

Akyüz, "Müdürlük, İstanbul Finans Merkezi çalışmaları kapsamında katılım bankacılığına dönük çalışmalara daha güçlü kurumsal destek vermeyi hedefliyor. Müdürlüğün esas amacı, katılım bankacılığının gelişiminde Merkez Bankası'nı desteğini tam sağlamak diyebiliriz. Banka'nın sunduğu finansal hizmetler bu birim vasıtasıyla katılım bankalarına ulaştırılacak." ifadelerini kullandı.

Malezya, Endonezya ve Bahyren merkez bankalarında da katılım bankacılığına özel birimlerin olduğunu vurgulayan Akyüz, Merkez Bankası'nda oluşturulan Müdürlüğün de söz konusu sektörün ihtiyaçlarını karşılayacağını söyledi.
Anadolu Ajansı
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