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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,40 değer kazanarak 1.539,63 puana yükseldi
 04 Şubat 2021 13:25
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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,40 değer kazanarak 1.539,63 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 6,08 puan artışla 1.539,63 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 12,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,81 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,57 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,14 ile tekstil, deri, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.

Analistler, öğleden sonra İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararı ile ABD'de fabrika siparişleri başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, ABD'de hayata geçirilmesi planlanan teşvik paketine ilişkin gelişmelerin de gündemin odağındaki yerini koruduğunu kaydetti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.505 puanın üzerinde kalındığı sürece yükseliş eğiliminin korunabileceğini ifade eden analistler, 1.570 seviyesinin direnç konumunda olduğunu bildirdi.
Anadolu Ajansı
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