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Aleyna Çakır'dan alınan doku ve sperm örneği Ümitcan Uygun'a ait çıktı

Ankara'da evinde ölü bulunan 'Aleyna Çakır' olarak bilinen Sema Esen'de tespit edilen doku ve sperm örneğinin, ölümüyle ilgili gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan ve uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan Ümitcan Uygun'a ait olduğu belirlendi.
 04 Şubat 2021 13:26
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Aleyna Çakır'dan alınan doku ve sperm örneği Ümitcan Uygun'a ait çıktı

Kamuoyunda 'Aleyna Çakır' olarak bilinen Sema Esen, geçen yıl 3 Haziran'da Keçiören'deki evinde boynunda iple ölü bulundu. Sevgilisi olduğu belirtilen Ümitcan Uygun'un daha önce Esen'e şiddet uyguladığı anlara ait görüntüler ise ölümünden kısa süre sonra sosyal medyada yer aldı.

Esen'in ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Uygun, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Adli Tıp: Aleyna Çakır'ın ölümü ası sonucu meydana gelmiştir Soruşturma kapsamında Ankara Adli Tıp Kurumu'nca düzenlenen raporda Esen'in tırnaklarında doku ve vajinal frotisinde sperm bulundu. Soruşturmayı yürüten savcılık, Esen'in ölümüyle ilgili iddialar üzerine dosyayı ayrıntılı rapor hazırlaması için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderdi. Raporda Esen'de tespit edilen doku ve sperm örneğinin aynı kişiye ait olduğu belirtildi.

Raporda ayrıca Esen'in asılma dışında vücudunda tespit edilen belirtilerin ölüm meydana getirecek nitelikte olmadığı, iç muayenesinde kafatasında kırık, kafa içi kanama, iç kanama, beyin doku harabiyeti, iç organ ve büyük damar yaralanmasına rastlanılmadığı belirtildi. Cezaevine sevk edilmeden önce DNA örneği alındı

Raporda, ayrıcı yapılan incelemede kişinin asılma dışında travmatik tesirle öldüğünün tıbbi delilleri bulunmadığı anlatılarak, tespit edilen alkol düzeyinin de tek başına ölüm meydana getirebilecek düzeyde olmadığı vurgulandı. Esen'in, zehirlenme sonucu öldüğü yönünde de tıbbi delillere ulaşılamadığı ve ölümün iple asılma sonucu meydana gelmiş olduğu belirtildi.

Bunun üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Esen'in otopsi işleminde vajinal sürüntü örneği ile sağ eldeki tırnak parçasında tespit edilen DNA profilleri üzerinde gerekli mukayese işlemlerinin yapılması için Uygun'dan DNA örneği alınmasına karar verdi. Bu kapsamda yaklaşık 1 ay önce iki kadınla uyuşturucu kullanırken görüntülerinin sosyal medyada yer alması ardından düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp tutuklanan Uygun'dan cezaevine sevk edilmeden önce DNA örneği alındı.

DNA örneği, karşılaştırma yapılması için Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi'ne gönderildi. İncelemede Esen'den çıkan sperm ve dokuların Uygun'a ait olduğu belirlendi. Savcılığa gönderilen raporda Esen'de bulunan sperm ve doku örneklerinin, Ümitcan Uygun'un DNA'sı ile uyumlu olduğu belirtildi.
DHA
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