Öğretmen ve öğrenciler kısıtlamadan muaf tutuldu
İçişleri Bakanlığı, örgün eğitim yapılması uygun görülen eğitim kurumu öğretmen ve öğrencilerinin sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmasına yönelik genelge yayımladı
|04 Şubat 2021 13:41
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İçişleri Bakanlığı, 3 Şubat 2021 tarihli yazısıyla, örgün eğitim yapılması uygun görülen eğitim kurumu öğretmen ve öğrencilerinin sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmasına yönelik tedbirlerin alınmasını istedi.
Yayımlana resmi yazıya göre eğitim kurumu öğretmen ve öğrencilere kurum adresi ve ders programını ihtiva eden bir belge verecek. Bu belge ile öğretmen ve öğrenciler güzergah ve ilgili saatlerle sınırlı olacak şekilde sokağa çıkabilecek
İçişleri Bakanlığı, İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarının bu yazıya uygun olarak kararlar almasını istedi.
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