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İzmir'de sel felaketinden etkilenenlere sokağa çıkma yasağından muafiyet

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir'de meydana gelen sel felaketinde, ev ve iş yerleri zarar görenler ile tamirat, tadilat ve temizlik işlerinde çalışanların bu hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacağını açıkladı.
 04 Şubat 2021 13:43
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İzmir'de sel felaketinden etkilenenlere sokağa çıkma yasağından muafiyet

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir'de meydana gelen sel felaketinde, ev ve iş yerleri zarar görenler ile tamirat, tadilat ve temizlik işlerinde çalışanların bu hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacağını açıkladı.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, sosyal medya hesabından İl Hıfzıssıhha Kurulunun sel felaketinin ardından aldığı yeni kararı açıkladı.

Vali Köşger, selde ev ve iş yerleri zarar görenler ile tamirat, tadilat ve temizlik işlerinde çalışanların bu hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacağını bildirdi.

Köşger'in paylaştığı İl Hıfzıssıhha Kurulunun kararında şu ifadeler yer aldı:

"Sel felaketi nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan 6-7 Şubat'ta sel felaketinin yol açtığı hasarın tespiti, bakımı, onarımı ve iyileştirme çalışmalarının yapılabilmesi amacıyla bu işlerde görev alacak kişilerle birlikte, sel baskınında zarar gören ev ve işyerlerinin tamirat, tadilat ve boyanması gibi işlerde çalışan her türlü zanaatkarlar, sigorta eksperleri ve çalışanlarıyla ev ve iş yerleri su baskınında zarar gören vatandaşların, İl Hıfzıssıhha Kurulunun kararına istinaden uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmasına İzmir İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından oy birliğiyle karar verilmiştir."
İhlas Haber Ajansı
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