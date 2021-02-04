TBMM Başkanı Şentop'tan, Arnavutluk'a FETÖ uyarısı
TBMM Başkanı Şentop: "FETÖ birçok Balkan ülkesinde olduğu gibi Arnavutluk'ta da mevcudiyete sahip. FETÖ terör örgütünün iki ülke arasındaki ilişkileri zehirlemesine asla izin vermeyeceğiz."
|04 Şubat 2021 14:04
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