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TBMM Başkanı Şentop'tan, Arnavutluk'a FETÖ uyarısı

TBMM Başkanı Şentop: "FETÖ birçok Balkan ülkesinde olduğu gibi Arnavutluk'ta da mevcudiyete sahip. FETÖ terör örgütünün iki ülke arasındaki ilişkileri zehirlemesine asla izin vermeyeceğiz."
 04 Şubat 2021 14:04
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TBMM Başkanı Şentop'tan, Arnavutluk'a FETÖ uyarısı

TBMM Başkanı Şentop: "FETÖ birçok Balkan ülkesinde olduğu gibi Arnavutluk'ta da mevcudiyete sahip. FETÖ terör örgütünün iki ülke arasındaki ilişkileri zehirlemesine asla izin vermeyeceğiz."
Anadolu Ajansı
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