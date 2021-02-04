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Antalya Büyükşehir Belediyesinin 277 km'lik sürgün işlemine iptal kararı

Konya Bölge İdare Mahkemesi, Antalya Büyükşehir Belediyesinin 277 kilometrelik sürgün işlemini iptal etti.
 04 Şubat 2021 15:11
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Antalya Büyükşehir Belediyesinin 277 km'lik sürgün işlemine iptal kararı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Elmalı ilçesi hizmet biriminde şube müdürlüğü görevini yürüten personelini ihtiyaç olduğu gerekçesiyle 277 kilometre uzaklıktaki İbradı ilçesine Bilgisayar İşletmeni olarak naklen atamıştır.

Açılan davada, idare mahkemesi nakil işlemini iptal etmemiştir.

Davacı, Bem Bir Sen ilçe temsilcisi olduğunu, sendika üyelerine sistematik olarak baskı uygulandığını, sendikadan istifa etmeyenlerin istifaya zorlanması amacıyla en uzak ilçelere görevlendirildiğini belirtmiştir.

Dosyayı görüşen Konya Bölge İdare Mahkemesi ise Elmalı'dan İbradı'ya naklen 277 km uzağa atanan personelin çocuğunun Elmalı'da okuduğu ve yatılı olarak okuma imkanının olmadığı, ayrıca Elmadağ ilçesinde de iki adet boş Bilgisayar İşletmeni kadrosu bulunduğu gerekçelerine binaen nakil işlemini iptal etmiştir.

İŞTE MAHKEME KARARI
Memurlar.Net
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