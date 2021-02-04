ÖSYM'den YKS başvurularına ilişkin animasyon video
|04 Şubat 2021 14:16
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) başvurularını adım adım gösteren animasyon video paylaştı.
Aygün'ün Twitter'dan paylaştığı videoda, 26 Haziran'da yapılacak YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT), 27 Haziran'da yapılacak ikinci oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile üçüncü oturum Yabancı Dil Testi (YDT) için bugün başlayan başvurulara ilişkin detaylı anlatımlara yer verildi.
Adayların başvurularını, elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan sonra ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından nasıl yapabileceklerinin anlatıldığı videoda, ilk kez uygulanacak e-Devlet üzerinden başvurulara ilişkin de bilgi aktarıldı.
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