FETÖ şüphelisi eski Sayıştay denetçisi yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı
Edirne'de aralarında meslekten ihraç edilen Sayıştay denetçisinin de yer aldığı 4 FETÖ şüphelisi yasa dışı yollardan Avrupa'ya gitmeye çalışırken yakalandı.
|04 Şubat 2021 14:23
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Edirne'de aralarında meslekten ihraç edilen Sayıştay denetçisinin de yer aldığı 4 FETÖ şüphelisi yasa dışı yollardan Avrupa'ya gitmeye çalışırken yakalandı.
Güvenlik güçleri yaptıkları takip ve çalışma sonrası Kapıkule Sınır Kapısı yakınlarında yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya hazırlanan 4 şüpheliyi yakaladı.
Kimlik kontrolünde şüphelilerden M.A'nın Sayıştay denetçisiyken meslekten ihraç edildiği belirlendi.
M.A'nın eşi E.A. ile E.Ö. ve O.Ö. de gözaltına alındı.
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