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Erdoğan duyurdu: 15 üniversite, 12 kıdemli üniversiteyle eşleşti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, YÖK Anadolu Projesi Tanıtım Toplantısı'nda konuşma yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, YÖK Anadolu Projesi ile 15 genç üniversitenin öğrencilerinin bazı derslerini, 12 üniversitenin kıdemli hocalarından alacağını açıkladı.
 04 Şubat 2021 14:33
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, YÖK Anadolu Projesi Tanıtım Toplantısı'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Üniversitelerimizin 2020-2021 akademik yılının açılışında müjdesini verdiğim YÖK Anadolu Projesi'nin hayata geçirilmesinden memnuniyet duyuyorum. Emeği geçenlere özellikle teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz 18 yılda altyapıya ve insan kaynağına yaptığımız yatırımlarla Türk yükseköğretimi ileri bir seviyede bulunuyor. Üniversite sayımız 207'ye, öğrenci sayımız ise 8 milyon 400 bine yükseldi. Bu sayıyla ülkemiz Avrupa'da ilk sıraya çıktı.

Daha önce yüzde 42 olan kız öğrencilerimizin oranı yüzde 49'a yükseldi. Öğretim üyesi sayımız da 180 bin düzeyine ulaştı. Kadın akademisyenlerimizin oranı yüzde 45 civarındadır. Yükseköğrenim bütçemiz 36 milyar liraya çıktı. Kalite odaklı yapısal dönüşümler de gerçekleşti. Gelişmiş ülkelerde olduğu gibi temel amacımız eğitim kurumlarının kalite odaklı faaliyetler yürütmesi, bilimsel alanların desteklenmesidir.

Ar-ge ve inovasyonu teşvik eden bir iklimin oluşturulmasını, tematik alanlarda ihtisaslaşmayı hedefliyoruz. Üniversitelerimizin ulusal ve uluslararası düzeyde rekabetçi olması için yeni projeler üzerinde çalışıyoruz. Üniversitelerimiz farklı değerler üreterek birbirinin kopyası olmaktan çıkmıştır. Eski Türkiye alışkanlığında olan da yok değil. Onlar da adım adım bu ülkenin üniversitesi olduklarını anlayacaklar. Kendi kişisel ve zümrevi çıkarlarını demokrasi ve özgürlük maskesi altında pazarlayanların gerçek maskesini ortaya dökmeyi sürdüreceğiz.

Dönemin YÖK yönetimi dahi yeni üniversitelere rektör atamamak için engel üstüne engel çıkarmıştır.

Hala bu üniversitelerimizin başarısız olmasını isteyenleri bu hareketlerin de bulunduğunu biliyoruz. En güzel cevap uluslararası düzeyde gösterilecek başarılar olmalıdır.

Anadolu bozkırlarında kurulan üniversitelerin ülkemizin kalkınmasına katkı sağlamasını hedefliyoruz.

Dünyanın dört bir yanından gelen 200 bini aşkın öğrenci geleceğe bizim üniversitelerimizde hazırlanıyor.

15 genç üniversitemizin bazı bölümleri, 12 kıdemli üniversitemiz hocalarından dersler alacak. Buralardaki genç akademisyenlerin de kıdemli üniversitelerin yayınlarından faydalanmalarını ortak projeler yürütmesini sağlayacağız. Projenin tamamen gönüllük esasına dayalı olarak, köklü üniversitelerdeki öğretim üyelerince yürütülmesidir.

'BAŞKA BİR PROJENİN MÜJDESİNİ DE VERMEK İSTİYORUM'

YÖK'ün uygulamaya koyacağı bir başka projenin müjdesini de vermek istiyorum. YÖK Akademik Kariyer Liyakat Projesi'dir. Doktoroları insan kaynaklarının yükseköğretimimizde liyakat odaklı istihdamına olanak sağlamaktır. Hazırlıkları tamamlanan bu projeyi önümüzdeki hafta uygulamaya geçiriyoruz.

Dünyanın önde gelen üniversitelerinin saygın hocalarına, uzaktan eğitim yoluyla ülkemizde ders vermelerine imkan sağlayacak çalışmadır. Öğrencilerimizin uluslararası bir bütünleşmeye adım atmaları ve farklı akademik kültürlerle tanışmalarına imkan sağlamaktır
Anadolu Ajansı
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