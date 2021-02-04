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Merkez Bankası rezervleri arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri geçen hafta 2 milyar 207 milyon dolar artarak 95 milyar 536 milyon dolara yükseldi.
 04 Şubat 2021 14:55
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Merkez Bankası rezervleri arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri geçen hafta 2 milyar 207 milyon dolar artarak 95 milyar 536 milyon dolara yükseldi.

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 29 Ocak'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 2 milyar 856 milyon dolar artışla 53 milyar 367 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 22 Ocak'ta 50 milyar 511 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 649 milyon dolar gerileyerek 42 milyar 818 milyon dolardan 42 milyar 169 milyon dolara indi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 207 milyon dolar artarak 93 milyar 329 milyon dolardan 95 milyar 536 milyon dolara yükseldi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

TarihAltın RezervleriBrüt Döviz Rezervleri Toplam Rezervler
25.01.201919.86273.47093.332
22.02.201920.54979.12299.671
29.03.201920.83475.40896.242
26.04.201920.43273.28493.716
31.05.201920.51775.03895.555
28.06.201922.85373.54496.397
26.07.201923.41774.97198.388
29.08.201925.70975.796101.505
27.09.201926.05175.655101.706
25.10.201926.48178.504104.985
29.11.201926.47578.274104.749
27.12.201925.07981.240106.319
31.01.202027.52074.856102.376
28.02.202030.41177.414107.825
27.03.202031.32564.08195.406
30.04.202034.78651.45786.243
29.05.202036.66754.36091.027
26.06.202038.82151.41790.238
30.07.202043.57246.67390.245
28.08.202043.04241.59484.636
25.09.202041.09742.42083.517
23.10.202043.26545.08688.351
27.11.202040.29943.89984.198
31.12.202043.24149.96593.206
08.01.202143.88748.67792.564
15.01.202142.17947.90290.081
22.01.202142.81850.51193.329
29.01.202142.169 53.367 95.536
Anadolu Ajansı
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