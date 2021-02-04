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MEB bu eğitim öğretim yılında 250 tescil almayı hedefliyor

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Özer: "Geçtiğimiz eğitim öğretim yılında 12 patent, 8 faydalı model, 109 tasarım ve 59 marka olmak üzere 188 tescil alındı"
 04 Şubat 2021 15:03
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MEB bu eğitim öğretim yılında 250 tescil almayı hedefliyor

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Bakanlığa bağlı okullardaki fikri mülkiyet çalışmaları kapsamında, bu eğitim öğretim yılında 250 patent, faydalı model, marka ve tasarım tescili almayı hedeflediklerini belirtti.

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Özer, kentteki bazı liseleri ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Özer, fikri mülkiyet konusunun eğitim ile ekonominin birbirini desteklediği önemli ara yüzlerden biri olduğunu vurguladı.

Mahmut Özer, Milli Eğitim Bakanlığınca bu alanda 2019-2020 eğitim öğretim yılı için konulan 100 tescil hedefinin aşıldığını anımsatarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Geçtiğimiz eğitim öğretim yılında 12 patent, 8 faydalı model, 109 tasarım ve 59 marka olmak üzere toplam 188 tescil alındı. 2020-2021 yılı için hedefimiz 250 tescil. BİLSEM'lerdeki öğrencilerimiz hem ulusal hem de uluslararası etkinliklerde ülkemizi temsil ediyor. BİLSEM'ler 2020'de patent, faydalı model, tasarım ve marka üretimine odaklandılar ve önemli mesafe aldılar. Özel yetenekli öğrencilerin yeteneklerini geliştirmeleri için Bakanlığımız tarafından tüm BİLSEM'ler kütüphaneler ve tasarım ve beceri atölyeleriyle güçlendiriliyor. Bursa'da da Bilim Sanat Merkezlerimizdeki çalışmalar memnuniyet verici. Tüm okulları birbirine yaklaştırmak amacıyla hayata geçirdiğimiz Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi kapsamında okullarımızın yürütecekleri iş birlikleri, öğrencilerimizin ve aynı zamanda kurumlarımızın da ufuklarını açacak, vizyonlarını geliştirecektir."

- 19 ilde 36 Ar-Ge merkezi

Bakan Yardımcısı Özer, 19 ilde kurulan 36 Ar-Ge merkezinden 3'ünün Bursa'da olduğunu aktardı.

Tüm Ar-Ge merkezlerine, fikri mülkiyet konusunda hazırlayacakları projeler için 10 milyon liralık başlangıç desteği sağlandığına değinen Özer, şunları kaydetti:

"Fikri mülkiyet konusunda tescil sürecine fen liseleri de katılacak. Türkiye genelinde 325 fen lisemiz var. Her okulumuz en az bir tescil alacak. Bizim inovasyonla ileri teknoloji, nanoteknoloji ve savunma sanayi ile ilgili katma değeri yüksek teknolojik ürünleri elde edecek hale gelmemiz lazım. Bunun sadece yükseköğretim planlamasıyla olması yeterli değil. Temel eğitimde, ortaöğretimde bu kültürü yerleştirmemiz gerekiyor. Çocuklarımızın farklı türdeki el becerilerini geliştirerek bunun filizlerini yükseköğretimde görmemiz lazım. Ülkemizin ihtiyacı olan bu. Bununla ilgili gerekli inovasyonları yapıyoruz."

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Celal Sönmez Spor Lisesi ziyaretinde ise okulun öğrencisi olan Bursasporlu genç futbolcularla bir araya gelen Mahmut Özer'e yeşil-beyazlı takımın forması takdim edildi. Özer, gençlere teşekkürlerini iletti.

Özer, ayrıca Bursa'da İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger ile BTSO Hayri Terzioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, BTSO Kamil Tolon Bilim ve Sanat Merkezi, BTSO Baha Cemal Zağra Özel Eğitim Uygulama Okulu, Bursa Erkek Lisesi ve Tofaş Fen Lisesini ziyaret ederek, sektör temsilcileriyle buluştu.
Anadolu Ajansı
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