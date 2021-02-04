Arkadaşının çürüyen dişini penseyle çektiği anlar kamerada
|04 Şubat 2021 15:12
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Merkez Onikişubat İlçesi Boğaziçi mevkisindeki bir markette çalıştığı öğrenilen İsmail Vaisoğlu, akşam saatlerinde çürümüş dişinin hem ağrıdığını, hem de sallandığını arkadaşı Mesut Çürük'e söyleyerek dişini çekmesini istedi.
DİŞİ ÇEKİP ARKADAŞINA VERDİ
Arkadaşına yardım etmek isteyen Mesut Çürük, eline pense alarak sallanan dişi çekmek istedi. Birkaç denemenin ardından sallanan dişi penseyle çekmeyi başaran Mesut Çürük, daha sonra çektiği dişi arkadaşına verdi.
Merkez Onikişubat İlçesi Boğaziçi mevkisindeki bir markette çalıştığı öğrenilen İsmail Vaisoğlu, akşam saatlerinde çürümüş dişinin hem ağrıdığını, hem de sallandığını arkadaşı Mesut Çürük'e söyleyerek dişini çekmesini istedi.
DİŞİ ÇEKİP ARKADAŞINA VERDİ
Arkadaşına yardım etmek isteyen Mesut Çürük, eline pense alarak sallanan dişi çekmek istedi. Birkaç denemenin ardından sallanan dişi penseyle çekmeyi başaran Mesut Çürük, daha sonra çektiği dişi arkadaşına verdi.
O ANLAR KAMERADAYaşanan o anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, penseyle diş çekimini izleyenler gülmekten kendilerini alamadı.
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