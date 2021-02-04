ByLock kullanıcısı FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası
|04 Şubat 2021 15:21
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Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) gizli haberleşme ağı ByLock kullandığı belirlenen tutuksuz sanık, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık K.O. ve avukatı katıldı.
Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, dava dosyasına gelen tespit ve değerlendirme tutanağına göre K.O'nun FETÖ'nün gizli haberleşme ağı ByLock kullanıcısı olduğunun belirlendiğini belirterek, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasına karar verilmesini istedi.
Sanık K.O. savunmasında, "ByLock yüklemedim ve kullanmadım. Aleyhime olan belgeleri kabul etmiyorum. Beraatimi talep ederim." ifadesini kullandı.
Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanık K.O'nun mevcut halinin devamına karar verdi.
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