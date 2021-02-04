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Mutasyonlu virüse yakalanan doktor sağlığına kavuştu

İl Sağlık Müdürü Çağdaş Özdemir: "Arkadaşımız izolasyondan çıktı. Herhangi bir sıkıntısı yok. İlgili illere bilgilerini verdik. İlimizde şu an herhangi bir şekilde mutasyonlu vakamız bulunmamaktadır"
 04 Şubat 2021 15:25
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Mutasyonlu virüse yakalanan doktor sağlığına kavuştu

Tunceli'de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) mutasyonlu türüne yakalanan 112 Acil Servis doktorunun sağlığına kavuştuğu bildirildi.

İl Sağlık Müdürü Çağdaş Özdemir, Halk Sağlığı Merkezinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Tunceli Devlet Hastanesi 112 Acil Servis'te görevli bir doktorun geçen hafta çıktığı il dışında mutasyonlu virüse yakalandığını belirtti.

Doktordan gerekli numuneler alındıktan sonra çeşitli testlerin yapıldığını ifade eden Özdemir, şunları kaydetti:

"Mikrobiyoloji laboratuvarı uzmanının şüpheli numune değerlendirmesi sonucunda, arkadaşımızın numunesi üzerinde aynı zamanda mutasyon çalıştık. Sonrasında mutasyonun pozitif çıkması üzerine Ankara'daki doğrulama laboratuvarındaki Halk Sağlığı Kurumumuza gönderdik. Orada da sonucumuz pozitif çıktı ama biz zaten sürecin en başından beri buradaki temaslıların tamamını, hatta daha geniş bir temas listesi çıkararak izolasyona almıştık."

Özdemir, mutasyonlu virüse yakalan bir kişi ve 4 temaslısının izolasyon sürecinin tamamlandığını dile getirdi.

Testler sonucunda 5 kişide herhangi olumsuz sonuç görmediklerini ifade eden Özdemir, "Mutasyonlu sonucu olan arkadaşımız da izolasyondan çıktı. Herhangi bir sıkıntısı yok. İlgili illere bilgilerini verdik. İlimizde şu an herhangi bir şekilde mutasyonlu vakamız bulunmamaktadır. Temaslı olanların da karantina süreleri bitti. Herkes çalışmasına devam ediyor. İlimizde mutasyonlu virüs açısından bir problemimiz yok." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
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