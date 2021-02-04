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İçişlerinden, Sevgililer Gününü de kapsayan 3 gün için genelge

İçişleri Bakanlığınca valiliklere "Sevgililer Günü"nü de kapsayan 12-13-14 Şubat tarihlerindeki kısıtlamalara yönelik ek genelge gönderildi.
 04 Şubat 2021 15:41
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İçişlerinden, Sevgililer Gününü de kapsayan 3 gün için genelge

Çiçek satışı yapan iş yerlerinin Sevgililer Günü'nü de içeren hafta sonu kısıtlamalarından muafiyetlerine ilişkin düzenlemeler içeren genelge 81 il valiliğine gönderildi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, "Çiçek Satışı Yapan İş Yerleri" konulu ek genelge, 14 Şubat dolayısıyla talepte yaşanacak yoğunluk göz önünde bulundurularak hazırlandı.

Genelgeye göre çiçek satışı yapan iş yerleri, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı 12 Şubat Cuma günü 20.00--00.00 saatlerinde evlere servis, 13--14 Şubat Cumartesi ve Pazar günlerinde 10.00--17.00 saatlerinde iş yerinden ve evlere servis, 10.00--00.00 saatlerinde ise sadece evlere servis şeklinde hizmet verebilecek.
Anadolu Ajansı
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