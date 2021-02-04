Akademik kariyer liyakat projesi haftaya başlıyor

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen YÖK Anadolu Projesi Tanıtım Toplantısı'na katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıda yaptığı açıklamada "(YÖK Akademik Kariyer Liyakat Projesi) Hazırlıkları tamamlanan bu projeyi önümüzdeki haftadan itibaren uygulamaya geçiriyoruz." dedi.

Erdoğan, açıklamasında projeye ilişkin olarak "Bu projenin amacı doktoralı insan kaynaklarının yükseköğretim sistemimizde daha şeffaf ve liyakat odaklı bir şekilde istihdamına imkan sağlamaktır. Türk veya yabancı uyruklu, doktorasını başarıyla tamamlamış akademisyen adaylarımız ile stratejik hedefleri doğrultusunda öğretim üyesi arayan üniversitelerimiz bu platformda biraraya gelecek. Hazırlıkları tamamlanan bu projeyi önümüzdeki haftadan itibaren uygulamaya geçiriyoruz" dedi.

YÖK Başkanı Saraç da toplantıda yaptığı açıklamada "Gerçekleşmeleri bir başka bahara kalacak karmaşık söylemlerimiz yok, YÖK Anadolu projesi gibi gerçekçi projelerimiz var. YÖK Anadolu Projesi, ortak akıl ile geliştirilmiş projelerimizin artık başında gelecek" dedi.