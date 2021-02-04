AK Partili Çelik'ten, ABD Dışişleri Bakanlığının 'Boğaziçi' açıklamasına tepki
|04 Şubat 2021 16:05
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ABD Dışişleri Bakanlığının Boğaziçi Üniversitesindeki eylemlere ilişkin açıklamasını Türkiye'nin iç işlerine müdahale olarak gördüklerini ve reddettiklerini bildirdi.
Çelik, sosyal medya paylaşımında, ABD Dışişleri Bakanlığının açıklamasını değerlendirdi.
Açıklamanın diplomatik teamüllere aykırı olduğunu ve Türkiye'nin iç işlerine müdahale anlamına geldiğini belirten Çelik, şunları kaydetti:
"Bu açıklama siyasi bir açıklamadır ve demokrasi konusunda bir hassasiyet olarak kabul edilemez. Bu açıklamayı iç işlerimize müdahale olarak görüyor ve reddediyoruz. Demokrasi konusunda hassasiyet göstermek istiyorlarsa öncelikle PKK'nın silah altına aldığı çocuk savaşçıları görmezden gelmemeliler. Ayrıca ABD Dışişleri, Diyarbakır annelerinin vicdan nöbeti hakkındaki soruları geçiştirmemelidir. Demokratik hassasiyetin gereği bunlardır. ABD makamlarına öncelikle ülkelerindeki resmi güvenlik güçleri tarafından yapılan sistematik ırk ayrımcılığı ile mücadele konusunda hassas olmalarını öneriyoruz. Türkiye'deki gelişmeler hakkında açıklama yaparken iç işlerimize müdahale anlamına gelen bir dilden kaçınmalıdırlar."
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