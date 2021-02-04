AK Partili Çelik'ten, ABD Dışişleri Bakanlığının 'Boğaziçi' açıklamasına tepki

POLİSE 700 BİN TL'LİK RÜŞVETİN SES KAYDI ÇIKTI... 'O PARAYI BİZ KAZANAMAYIZ AMA O PARAYLA ŞEREF DİYE BİRŞEY KALMAZ' Vatandaşların kredi kartı ve banka hesaplarını ele geçirerek on binlerce liralık vurgun yapan ve kendisini yakalayan polislere rüşvet teklif eden şansın o anlara ilişkin ses kayıtları ortaya çıktı. 300 bin TL para ile 400 bin TL'lik teknesini teklif eden zanlıya polis, "O parayı biz kazanamayız ama o parayla şeref diye bir şey kalmaz" cevabını verdi. Şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.