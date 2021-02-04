Manisa'da cesedi bulunan 4 gencin ölüm nedeni belirlendi
|04 Şubat 2021 16:25
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Manisa'nın Ahmetli ilçesinde tarla yolunda cesedi bulunan 4 gençten birinin uyuşturucu kullanımına bağlı hayatını kaybettiği, diğerlerinin ise av tüfeği ile intihar ettiği belirlendi.
Alınan bilgiye göre, olayın ardından Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Daire Başkanlığına gönderilen deliller üzerinde yapılan inceleme tamamlandı. Çalışmalarını sonuçlandıran Kriminal Daire, söz konusu raporu Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi.
Rapora göre, 4 gencin olay günü Kestelli Mahallesi'ndeki köy evinde birlikte uyuşturucu aldığı belirlendi. Vücudunda herhangi bir ateşli silah, kesici veya delici alet yaralanması bulunmayan Ümit Zangal'ın olaydan 4 ila 6 saat önce aşırı dozda uyuşturucu kullanımı nedeniyle hayatını kaybettiği tespit edildi.
Ümit Zangal'ın boynunda da herhangi bir kırığa rastlanılmadı.
Otomobille Ümit Zangal'ın cesedini köy evinden tarla yoluna taşıyan 3 gencin, burada Muharrem Zengin'in babasına ait "tek kırma" diye tabir edilen av tüfeği ile sırayla intihar ettiği rapora yansıdı.
Olay yerindeki boş fişeklerde ve av tüfeğinde 3 gencin parmak izlerine rastlanıldı.
- Olay
Ahmetli'de 31 Ocak akşamı tarlasından dönen bir çiftçi, yol kenarında bir aracın yanında 4 ceset görünce durumu jandarmaya bildirmiş, olay yerinde yapılan incelemede cesetlerin Serkan (23) ve Ümit Zangal (20) ile Muharrem Zengin (22) ve Neşet Dalgın'a (24) ait olduğu belirlenmiş, bu kişilerden 3'ünün av tüfeğiyle başlarından vurulduğu, Ümit Zangal'da ise ateşli silah ya da kesici delici alet yarası olmadığı tespit edilmişti.
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