Cenazeler karıştı; Koronadan ölen kişiyi görenler karantinaya alındı
|04 Şubat 2021 16:42
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Almanya'da 1 hafta önce koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Trabzonlu Mustafa Özdemir ile yine aynı ülkede, öğrenilemeyen nedenle vefat eden Elazığlı Mehmet Zeki Yıldırım'ın cenazeleri, yurt dışındaki işlemlerinin ardından uçakla Türkiye'ye gönderildi.
Mustafa Özdemir'in yakınları Trabzon Havalimanı'nda teslim aldıkları cenazeyi, salgın önlemleri eşliğinde Akçaabat ilçesi Akçaköy Mahallesi'nde toprağa verdi.
Elazığlı Mehmet Zeki Yıldırım'ın yakınları ise kente getirilen cenazeyi teşhis etmek için morga gitti. Ancak cenazenin Yıldırım'a ait olmadığı belirlendi. Yapılan araştırmada, cenazelerin karıştığı saptandı. Yıldırım'ın cenazesinin Trabzon'da toprağa verildiği, Mustafa Özdemir'in cenazesinin ise Elazığ'a getirildiği tespit edildi.
Morga teşhis için giden Yıldırım'ın yakınları, Özdemir koronavirüsten yaşamını yitirdiği için karantinaya alındı.
Akçaabat ilçesindeki mezar yeniden kazılıp, Mehmet Zeki Yıldırım'ın cenazesi çıkarılarak Elazığ'a yollandı. Mustafa Özdemir'in cenazesi de Trabzon'a gönderildi. Mustafa Özdemir'in cenazesi Akçaabat'ta toprağa verildi.
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