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Demir keserken yüzü parçalandı: Hatırladığım zaman kabus görüyorum

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde demir keserken spiral makinesinin taşının patlaması sonucu Ahmet Bolat'ın (65) yüzü parçalandı. 5 saat süren ameliyatta, yüzünün kırılan alt ve üst çene, burun, elmacık ve gözaltı kemiği titanyum vida ve plaklarla onarılmasıyla sağlığına kavuşan Bolat, 'Yüzümün ilk halini hatırladığım zaman kabuslar görüyorum' dedi.
 04 Şubat 2021 16:53
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Demir keserken yüzü parçalandı: Hatırladığım zaman kabus görüyorum

Olay, 21 Ocak'ta Türkoğlu ilçesinde meydana geldi. Brikethaneye giden Ahmet Bolat, spiral makinesiyle iş yerindeki demiri kesmek istedi. Bu sırada spiral taşı patlayarak Bolat'ın yüzüne isabet etti.

Yüzü parçalanan ve kanlar içinde kalan Bolat, Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yapılan muayene ve çekilen röntgen filminde Ahmet Bolat'ın yüz kaslarının kesildiği, alt çene, üst çene, burun, elmacık ve gözaltı kemiğinde çok parçalı kırıklar tespit edildi.

Ahmet Bolat, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisi Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Alper Ural başkanlığındaki ekip tarafından ameliyata alındı. 5 saat süren ameliyatta ilk olarak Bolat'ın yüzündeki yabancı cisimler temizlendi.

Daha sonra titanyum vida ve plaklar kullanılarak alt çene, üst çene, burun kemiği, elmacık kemiği kırıkları eski haline getirilip onarıldı. Daha sonra göz tabanındaki parçalanıp ufalanmış olan kemik yerine, onu taklit eden ağsı yapıdaki titanyum ile göz tabanı yeniden oluşturuldu.

'HASTAMIZ DAHA İYİYE GİDİYOR'

Dr. Alper Ural, hastanın hastaneye zamanında getirildiğini ve kendilerinin de hemen gerekli müdahaleyi yaptıklarını söyledi. Ahmet Bolat'ın hastaneye geldiğinde durumunun çok kötü olduğunu belirten Ural, "Geldiğinde yüzü bayağı parçalanmıştı spiral kesiğine bağlı olarak. Ağır bir yaralanma olduğu için ameliyathaneye haber verdik, gerekli hazırlıkları yaptıktan sonra da hemen ameliyathaneye transfer ettik...

Çünkü alt çene kemiği kırığı, üst çene kemiği kırığı, elmacık kemiği kırığı, burun kemiği kırığı ve gözü taşıyan gözaltı kemiği tamamen parçalı ve kırıklıydı. Bunların yanında yüz siniri de kesikti. Hem bu kemiklerin onarımlarını yaptık hem de mikro cerrahi sistemiyle yüz sinirlerini onarımını gerçekleştirdik...

Yaklaşık 5 saat süren ameliyat sonunda başarılı şekilde müdahalesini gerçekleştirdik. Hastamız daha iyiye gidiyor, ilerleyen zamanlar da daha da iyi olacağını umut ediyoruz" diye konuştu.

'HATIRLADIĞIM ZAMAN KABUSLAR GÖRÜYORUM'

Sağlığına kavuşan Ahmet Bolat ise ölümden döndüğünü söyledi. Dr. Alper Ural ile ekibine teşekkür eden Bolat, yaşadıklarını şöyle anlattı: "Demiri keserken o arada nasıl olduysa taş patladı, bu durum oldu. Benim oraya gittiğimden de kimsenin haberi yoktu, çalışma yoktu zaten. Taş patlayınca yüzüme geldi...

Motorun şoförü Hüseyin Bozdoğan briket almaya gelmiş. Ondan Ahmet'i çağırmasını istedim. Onlar da beni hastaneye götürdü. Yüzümün ilk halini hatırladığım zaman kabuslar görüyorum. Ama Allah'a şükür şu an rahatladım. Doktorların tamamından Allah'ım razı olsun. Zaten bu pandemide dünyada başarıda en öne geldiler."
DHA
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