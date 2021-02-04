AK Partili Dağ'dan, Doğu Perinçek'e ittifak tepkisi: Bunların hepsi fasa fiso
|04 Şubat 2021 17:08
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Kanal42 TV'de yayınlanan Sümen6 programında Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek hakkında konuştu.
Perinçek'e ittifak tepkisi
Hamza Dağ, AK Parti ile Vatan Partisi'nin ittifakı var mı? sorusuna, "Böyle bir ittifakımız yok. O arkadaşların bir eleştirisi varsa bir kere doğru değil. Bizim ittifakımız MHP ile. Doğu Perinçek'in bununla alakalı bir ifadesi var bunun üzerinden bir eleştiri getiriyorlarsa o zaman o Perinçek'in kendi kendine yapmış olduğu yorumların bizi bağlar bir tarafı yok. AK Parti'nin Vatan Partisi veya Doğu Perinçek ile bir ittifakı söz konusu değil." cevabını verdi.
Perinçek'i dikkate almıyoruz, bunların hepsi fasa fiso
Perinçek'in 'AK Parti bizim dediğimiz noktaya geldi' yönündeki sözlerinin hatırlatılması üzerine Hamza Dağ, "Bunların hepsi fasa fiso. Lafı güzaf. Biz ülkeyi yıllardır yönetiyoruz. Ülkeyi nasıl yönettiğimizi biliyoruz. Yüzde 0 küsur oranlarda olan partilerin yönlendirmesi. Bugüne kadar bunlara cevap verilmediyse kaale alınmadığı için. Vatan Partisi'nin böyle bir ittifakın içindeyiz demesini dikkate almanın bir anlamı yok." şeklinde konuştu.
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