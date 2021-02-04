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Kafa kafaya çarpışan koçlar öfkelerinin kurbanı oldu

Amasya'da birbiriyle kafa kafaya çarpışan iki koç can verdi. Öfkelerinin kurbanı olan koçların o anlar besi ahırındaki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
 04 Şubat 2021 17:11
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Suluova ilçesine bağlı Cürlü köyünde küçükbaş hayvan besiciliği yapan Sinan Ünlü'nün 100 başlık sürüsündeki iki koç ahırın önünde karşı karşıya geldi. Öfkeleri dinmeyen koçlar bir süre sonra kafa kafaya tokuşmaya başladı. İkinci çarpışmadan sonra geri geri gidip hızlarını alarak üçüncü defa çarpışan koçlar o anda yere yığılarak can verdi.

Uzun yıllardır küçükbaş hayvan besiciliği yaptığını ancak ilk defa böyle bir durumla karşılaştığını anlatan 59 yaşındaki Ünlü, nazar değdiği için öldüklerini düşündüğü 5 bin TL'lik koçlarından geri kalan boynuzlarını ahırın girişine astı.

Tüm hayvanlarını sigortalattığı için gelen görevlinin de duruma çok şaşırdığına değinen Ünlü, sürüsüne kattığı iki yeni koça da gözü gibi bakacağını söyledi.

İhlas Haber Ajansı
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