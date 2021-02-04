İki ilde Boğaziçi gösterilerinde 36 şüpheli gözaltına alındı
|04 Şubat 2021 18:11
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Bursa'da bir parkta Boğaziçi Üniversitesi olayları bahanesiyle izinsiz gösteri yapan 17 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olayları bahane ederek Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'ndeki Görükle Spor Parkı'nda toplanan grup, eylem yapmak istedi.
Polisin uyarılarına rağmen dağılmayan ve çevredeki vatandaşları eyleme katılmaya çağıran gruptakilerden 17'si gözaltına alındı.
Şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.
Öte yandan Boğaziçi Üniversitesindeki olayları bahane ederek Samsun'da izinsiz gösteri yapan 19 kişi gözaltına alındı.
Boğaziçi Üniversitesindeki olayları bahane ederek İstiklal Caddesi'nde izinsiz toplanan gruba, polis ekipleri dağılmaları yönünde duyuru yaptı.
Uyarılara uymayan grup, yürüyüş yapmak isteyince polis ekipleri müdahale etti.
Polise mukavemet gösteren gruba müdahale eden ekipler, 19 kişiyi gözaltına alındı.
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