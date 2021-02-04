FETÖ'den 5 yıldır aranan dernek başkanı ile karısı 'gaygubet evi'nde yakalandı
|04 Şubat 2021 18:00
|+Aa- Yazdır
Ankara'da, Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) üye olmaktan aranan ve örgütün kapatılan Hür ve Sanayici İş Adamları Derneği'nin Başkanı Emin Erener ile karısı saklandıkları lüks villada yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, firari FETÖ üyelerinin yakalanması için özel bir ekip kurdu.
Ekipler yürüttükleri çalışmalar sonucunda, Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından FETÖ'ye üye olmaktan 5 yıldır aranan Emin Erener'in, karısıyla birlikte Çankaya'nın Beytepe Mahallesi'nde "gaygubet evi" olarak bilinen hücre evinde saklandığını tespit etti.
Kameralarla izlenen villa tipi eve yapılan operasyonla Emin Erener ile FETÖ üyeliğinden aranan karısı Nesrin Erener gözaltına alındı.
Aramalarda, altın kaplamalı ruhsatsız silah ele geçirildi.
Örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen Emin Erener'in, kapatılan Zaman Gazetesinin eski imtiyaz sahibi Alaeddin Kaya ile İmaj İç ve Dış Ticaret AŞ'de ortak olduğu tespit edildi.
Nesrin Erener'in de 5. Sulh Ceza Hakimliğince, "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan arandığı belirlendi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Kayseri merkezli FETÖ operasyonunda 4 zanlı tutuklandı
04 Şubat 2021 18:19
|Adıyaman'da FETÖ operasyonunda 1 tutuklama
04 Şubat 2021 15:27
|ByLock kullanıcısı FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası
04 Şubat 2021 15:21
|FETÖ şüphelisi eski Sayıştay denetçisi yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı
04 Şubat 2021 14:23
|Terör örgütü DEAŞ'a 2021 yılının ilk ayında büyük darbe
04 Şubat 2021 11:21
|FETÖ'nün emniyet imamı 'Kozanlı Ömer'in kardeşinin hapsi onandı
04 Şubat 2021 11:17
|İstihbarat Subayı, Yazıcıoğlu suikastında gerçeğe aykırı bilgi notu düzenlemiş
04 Şubat 2021 10:32
|Ayakkabısının tabanına patlayıcı gizleyen Suriyeli terörist yakalandı
04 Şubat 2021 09:30
|PKK/KCK terör örgütünde çözülmeler hız kesmiyor
03 Şubat 2021 19:24
|Kayseri'de FETÖ operasyonu: 6'sı asker 21 kişi gözaltına alındı
03 Şubat 2021 16:43