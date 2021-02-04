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Yeni araştırma: Koronayı en çok bu yaş grubu yayıyor?

2020 yılının Şubat ayından Ekim ayına kadar 10 milyonun üzerinde ABD vatandaşı üzerinde çalışmaya göre, 20 ila 49 yaş arası kişilerin vakaların yayılmasında yüzde 72,2 rol oynadığı ortaya çıkarken Covid-19'u en çok yayan yaş grubu yüzde 41,1 ile 35 ila 49 yaş grubu oldu.
 04 Şubat 2021 18:28
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Yeni araştırma: Koronayı en çok bu yaş grubu yayıyor?

İngiltere'de Covid-19'un hangi yaş grupları tarafından yayıldığına dair araştırma yapıldı.

ABD'de uzun süredir halk sağlığı yetkilileri genç yetişkinlerin ABD'de Covid-19'un yayılmasının büyük etkenleri olduğunu söylüyordu. İngiliz araştırmacılar bu bilgileri doğruladı ve 35 ila 49 yaş grubu arasındaki bireylerin corona virüsü en çok yayan grup olduğunu açıkladı.

İngiltere'deki Imperial College London tarafından yapılan ve Science dergisinde yayınlanan çalışmaya göre, Covid-19'u en çok yayan yaş grubu açıklandı.

2020 yılının Şubat ayından Ekim ayına kadar 10 milyonun üzerinde ABD vatandaşı üzerinde yapılan çalışmaya göre, araştırmacılar kişilerin cep telefonu verilerini, gittikleri yerleri ve nerede bulunduklarını inceledi.

Bölgelerin analizi sistemiyle tespit edilen veriler daha sonra Covid-19 vakası ve yaşa göre ölüm oranlarıyla karşılaştırdı.

Covid-19 vakalarının neredeyse 4'te 3'ünün 20 ila 49 yaş arası kişiler tarafından yayıldığının tespit edildiği araştırmaya göre, en çok yayan dar yaş grubu ise 35 ila 49 yaş arası bireyler oldu. Bu bireylerin Covid-19 yayma oranı 41,1 oldu.

10 milyon kişi üzerinde yapılan çalışmada, ABD'nin güneyi, güneybatısı ve batısında 20 ila 34 yaş grubunun diğer yaş gruplarından faha fazla Covid-19 yaydığı açıklanırken, diğer bölgelerin hepsinde 35 ila 49 yaş arası bireylerin daha fazla Covid-19 yaydığı belirtildi.

İngiltere'deki Imperial College London tarafından yapılan ve Science dergisinde yayınlanan çalışmanın ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri veriyle de uyuştuğu belirtildi.

50 Eyaletin tamamında yapılan araştırmaya göre, 2020 yılının Mart ila Ağustos ayları arasında corona virüsü en çok yayan grubun 20-29 yaş arası bireyler olduğu belirtilirken enfekte olanların ise yaş ortalaması 46'dan 38'e düştü.

BU NE DEMEK OLUYOR?

İngiltere'deki Imperial College London tarafından yapılan araştırma ve CDC verileri incelendiğinde, "Orta yaş grubunun daha çok iş hayatında faaliyet gösterdiği, bu iş faaliyetleri nedeniyle de daha fazla kişiyle temas kurduğu için daha fazla yayıcı olduğu" belirtiliyor.

Çalışmanın eş yazarı, Imperial College London'daki Hastalık Epidemiyolojisi Bulaşıcı Departman jeoistatistik alanında doçent olan Dr. Samir Bhatt, " İş hayatı nfeksiyon ve virüsü başkalarına bulaştırma riskini artırıyor. İş hayatı için diğer yaş gruplarından daha fazla hareket ettikleri için ve iş dünyasının devam edebilmesi için bu durum 'çözülmesi zor' bir durum olarak karışımıza çıkıyor" dedi.

NTV
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