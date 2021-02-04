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Telefonla aradı, 'banka görevlisiyim' dedi, 20 bin lira dolandırdı
Samsun'da bir kadını telefonla arayarak kendisini banka görevlisi olarak tanıtan şahıs, kimlik bilgilerini alarak kredi 20 bin 500 lira kredi çektirip bu paraları başka hesaplara göndererek dolandırdı.
|04 Şubat 2021 18:53
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Samsun'da bir kadını telefonla arayarak kendisini banka görevlisi olarak tanıtan şahıs, kimlik bilgilerini alarak kredi 20 bin 500 lira kredi çektirip bu paraları başka hesaplara göndererek dolandırdı.
Olay, Samsun'un Canik ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz dolandırıcı kendisini bir bankanın müşteri hizmetleri görevlisi olarak tanıtıp kandırdığı Gül A.'nın (48) banka bilgilerini alıp 20 bin 500 lira kredi kullandırıp bu paraları da başka hesaplara gönderip dolandırdı. Dolandırıldığını öğrenen Gül A. polise şikayette bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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