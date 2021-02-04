Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM Başkanı'nı kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.
|04 Şubat 2021 19:12
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul 40 dakika sürdü.
Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslanı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.https://t.co/fjKNk3E0yU pic.twitter.com/dKvBmoq42eT.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) February 4, 2021
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