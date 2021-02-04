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Temassız kart kullanımı 2,5 kat arttı; Dolandırıcılığa dikkat!

Pandemi sürecinde temassız kart kullanımı bir önceki yıla oranla 2,5 kat artarken, temassız kart dolandırıcılığı da giderek yaygınlaşmaya başladı. Alışverişlerinde temassız kredi veya banka kartı kullananlar haberleri olmadan dolandırılabiliyorlar. Bu konuda uyarılarda bulunan Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Murat Kırık, "Temassız kartları özellikle arka cebe koyduğumuzda sanal yan kesicilere ortam hazırlamış oluyoruz" dedi.
 04 Şubat 2021 19:29
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Temassız kart kullanımı 2,5 kat arttı; Dolandırıcılığa dikkat!

Pandemi sürecinde temassız kart kullanımı bir önceki yıla oranla 2,5 kat artarken, temassız kart dolandırıcılığı da giderek yaygınlaşmaya başladı. Alışverişlerinde temassız kredi veya banka kartı kullananlar haberleri olmadan dolandırılabiliyorlar. Bu konuda uyarılarda bulunan Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Murat Kırık, "Temassız kartları özellikle arka cebe koyduğumuzda sanal yan kesicilere ortam hazırlamış oluyoruz" dedi.

GEÇTİĞİMİZ YIL HER 5 KİŞİDEN 2'Sİ TEMASSIZ KREDİ KARTI KULLANDI

Bankalararası Kart Merkezi'nin açıkladığı verilere göre, 2020 genelinde kartlı ödemeler yüzde 17 büyüyerek 1,15 trilyon TL'ye ulaştı. En fazla kartlı ödeme artışı elektronik eşya ve market-gıda sektörlerinde görüldü. 2020 yılında internetten kartlı ödeme tutarı yüzde 37'lik büyüme ile 260 milyar TL'ye ulaşırken, temassız ödemeler de bir önceki seneye göre 2,5 kat arttı.

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Murat Kırık, "Özellikle bu dönem içinde temassız kart kullanımının da yaygınlaştığını görüyoruz. Temassız kart kullanımı bir önceki yıla oranla 2,5 kat arttı. Yani her 5 kişiden 2'si temassız kredi kartı kullandı. Burada tabii ki sosyal mesafenin korunması, insanların izole olması ve temizlik ve hijyen anlamında kartın elden ele geçmemesi, tuşlara basılmaması çok önemli bir etki sahibi oldu" diye konuştu.

ALIŞVERİŞ YAPARKEN DİKKAT!

Temassız kartla dolandırıcılığın nasıl yapıldığını da anlatan, tüketicilere uyarılarda bulunan Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Murat Kırık, "Siber dolandırıcı, post cihazıyla insanların kalabalık olduğu yerlerde çantasından veya cebinden, kişiye herhangi bir şekilde temas etmeden para çekme işlemi yapabiliyor. Çünkü 5 ile 10 cm arasında bu temassız kartlar ve post cihazları birbirleriyle iletişim kurabiliyor" dedi.

8 yıldır kurye olduğunu söyleyen Abdullah Umay, "Eskiden nakit çalışırdık. Ya da şifreyi tuşlayarak. Özellikle pandemiden beri herkes temassız kullanıyor. Yani yüzde 90 temassız, yüzde 10 nakit diyebilirim." dedi. 12 yıldır bir gözlük dükkanı işleten Ahmet Yılmaz ise, "Müşteriler genelde temassız şekilde karttan ödeme yapıyor. Tuşlara dokunmak istemiyorlar haklılar. Nakit veren neredeyse kalmadı zaten. Ama ben temassız kullanmıyorum kendi alışverişlerimde. Dolandırıcılıklar arttı, diyorlar. Güvenemiyorum" diye konuştu.

KART KULLANIMINDA DİKKAT ÇEKİCİ ARTIŞ

Doç. Dr. Ali Murat Kırık, "Özellikle 2020 yılı itibariyle kredi kartı ve banka kartı kullanımı giderek arttı. Bunda pandeminin çok yoğun bir etkisi olduğunu söyleyebilmek mümkün. Kart kullanımı bir önceki yıla oranla yüzde 17'lik bir artış göstererek 1,11 trilyonluk bir ödemeye sahip oldu. Bu dikkat çekici bir rakam olarak dikkat çekmiş oldu." dedi. Kırık, "Özellikle bu dönem içerisinde rakamları da incelediğimizde sadece ihtiyacımız olan ürünlerin alınması ve bunun dışında bu tarz indirim kisvesi altında var olan içeriklere çok fazla kanmamak yerinde olacaktır. Çünkü bilinçli tüketiciler olarak mutlaka ihtiyacımız olan ürünleri listelemeli ve bunlar dahilinde alışverişimizi gerçekleştirmeliyiz" şeklinde konuştu.

EN ÇOK ALIŞVERİŞ; BAYRAM ARİFESİ, YILBAŞI, MUHTEŞEM CUMA.

Taksitli alışverişin gün geçtikçe arttığının altını çizen Doç. Dr. Kırık, "İnsanlar artık ev ortamından alışveriş gerçekleştirmeye başladı. Ancak dikkat çekilmesi gereken bir nokta, taksitli alışverişin giderek arttığını gördük. Peki insanlar daha çok hangi ürünleri aldılar? Bu dönem içerisinde daha çok elektronik eşya, market ve gıda alışverişinin internet ortamında yapıldığına şahit olduk. Ayrıca 3 önemli günün daha çok artış gösterdiğini gördük. Özellikle Kurban Bayramı arifesinde çok yoğun bir ödeme gerçekleştirdik" diye konuştu.
DHA
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