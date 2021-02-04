19 yaşındaki Gamze, motosiklet kazasında yaşamını yitirdi
|04 Şubat 2021 19:30
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Kaza, dün Samandağ ilçesi Atatürk Mahallesi Akdeniz Caddesi'nde meydana geldi. S.A. yönetimindeki 31 U 7243 plakalı motosiklet ile karşı yönden gelen F.A. yönetimindeki kamyon çarpıştı.Kazada motosiklet sürücüsü S.A. ve arkasında oturan Gamze Cemali yola savruldu. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Gamze Cemali'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaralı S.A. ise yapılan ilk müdahale sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı. Acı haberi alıp kaza yerine gelen Gamze Cemali'nin yakınları sinir krizi geçirdi.
GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ
Gamze Cemali'nin cenazesi bugün yakınları tarafından hastane morgundan teslim alındı. Genç kızın cenazesi baba evinde helallik alınmasının ardından Sutaşı Asri Mezarlığı'na getirildi. Cemali'nin yakınları cenazede gözyaşlarına hakim olamadı. Gamze Cemali'nin cenazesi kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
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